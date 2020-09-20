Evde sodalı poğaça nasıl yapılır sabah eviniz fırın gibi koksun!

Sabah uyandığınızda kolay bir şekilde vaktinizi almadan yapabileceğiniz bir tarifle karşınızdayız! Sodalı poğaça nasıl yapılır? Sodalı poğaça yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Sorularına yanıt aradık ve pratik bir şekilde evde sodalo poğaça yapmanın püf noktalarını elmaelma.com okurları için bir araya getirdik! İşte fırını evinize taşıyacak o mükemmel kokuyu veren sodalı poğaçalı tarifi...

Malzemeler; 1 su bardağı ılık süt, 3/4 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı soda, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 silme tatlı kaşığı tuz, 1 küçük paket yaş maya, 2.5-3 su bardağı elenmiş un, 1 adet yumurta sarısı, 100 gram beyaz peynir, 100 gram kaşar loru, 1 dal fesleğen, 1'er dalince kıyılmış dereotu, maydanoz, nane yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Ilık süt, şeker ve yaş mayayı bir kapta karıştırın ve yaş mayayı sütün içerisinde iyice eritin. 5 dakika kadar bu şekilde beklesin.

Elenmiş unun önce 2.5 bardağını bir kaba alın, ortasını havuz gibi açın ve yumurta sarısı dışındaki bütün malzemeleri havuza koyun.

Tüm malzemeyi elinizle iyice karıştırın, eğer hamur yapış yapış ise kontrollü olarak un eklemeye devam edin. Yumuşak ama yapışmaz bir hal alınca, hamurun üzerini örtüp dinlenmeye bırakın.

30 dakika 1 saat kadar mayalandıktan sonra, elinizi hafif unlayıp, ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avcunuzun içiyle yuvarlayın. Hafif bastırıp ortasına iç harcı yerleştirin ve tekrar yuvarlayın.

Yağlı kağıtla kapladığınız tepsiye aralıklarla yerleştirin, üzerine hafif nemli bir bez örtün ve 20 dakika kadar 2. mayalanmaya bırakın.

Fırını 180 derecede ısıtın.

Sürenin sonunda, yumurta sarılarını sürün, çatalın tersiyle çizikler atın ve önceden ısınmış fırına attıktan sonra