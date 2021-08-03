search menu
search
close

Camdaki Kız hayranlarına Enis Arıkan'dan müjdeli haber!

Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterini canlandıran sevilen oyuncu Enis Arıkan, dizinin hayranlarının merakla beklediği müjdeli haberi duyurdu.

Camdaki Kız hayranlarına Enis Arıkan'dan müjdeli haber!
-A A+

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız, çarpıcı hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla geçen sezonun en çok izlenen yapımları arasına girmişti. Çok önemli bir noktada sezon finali yapan dizi son bölümüyle izleyicileri büyük merakta bırakarak veda etmişti.

Başrolünde Burcu Biricik’in rol aldığı Camdaki Kız izleyicileri şimdi büyük bir heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyor. Yeni sezonla birlikte akıllardaki birçok soru işareti de yanıtını bulacak. Yeni sezon yaklaşırken Camdaki Kız ile ilgili bir güzel haber geldi.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

Dizide Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan, verdiği röportajda yeni sezon için çekimlere 10 Ağustos gibi başlayacaklarını söyledi. İlk sezonuna çok çarpıcı bir şekilde veda eden Camdaki Kız’ın son bölümüne Nalan ve Sedat’ın düğünü damgasını vurmuştu. Yıllarca namusuna sahip çıkması gerektiği dikte edilerek katı kurallarla büyütülen Nalan evliliğinin ilk gecesi korkudan anne ve babasına odasına sığınmaya çalışmış ancak kapı annesi tarafından yüzüne kapanınca bir otel görevlisi ona yardım eli uzatmıştı.

Hayri isimli bu karakter dizinin ikinci sezonunda kilit bir isim olarak karşımıza çıkacak. Buna göre Nalan Hayri’ye aşık olacak ve her şeyi geride bırakarak Anadolu’dan gelen, kaba saba ve eğitimsiz bir adam olan şoför Hayri’nin evine yerleşecek. Ve bir süre sonra Hayri’nin evli ve çocuklu bir adam olduğunu öğrenecek.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Azerbaycan paylaşımında büyük hata yaptı, Azeri takipçisi yüzüne vurdu Azerbaycan paylaşımında büyük hata yaptı, Azeri takipçisi yüzüne vurdu
Magazin
Usta sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi! Usta sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü oyuncu 'vatan hainisin' yorumlarına sessiz kalamadı!
Ünlü oyuncu 'vatan hainisin' yorumlarına sessiz kalamadı!
Nilüfer'den 'Help Turkey' tepkisi: Milli duygularımı yaralıyor!
Nilüfer'den 'Help Turkey' tepkisi: Milli duygularımı yaralıyor!
Aşk, Mantık, İntikam'ın başrolü afetzedeler için harekete geçti!
Aşk, Mantık, İntikam'ın başrolü afetzedeler için harekete geçti!
Ünlü isimler Azra'nın ölümüne isyan etti: Yeter artık!
Ünlü isimler Azra'nın ölümüne isyan etti: Yeter artık!
Ünlü model Şenay Akay Tarık Soner ile evlendi!
Ünlü model Şenay Akay Tarık Soner ile evlendi!
Estetikle bambaşka birine dönüştü! Yaz pozları olay oldu
Estetikle bambaşka birine dönüştü! Yaz pozları olay oldu
Önceki Haberler
Diriliş Ertuğrul'un usta oyuncusu vefat etti!
Diriliş Ertuğrul'un usta oyuncusu vefat etti!
Arka Sokaklar dizisinde rol alacağı bekleniyordu, ters köşe yaptı!
Arka Sokaklar dizisinde rol alacağı bekleniyordu, ters köşe yaptı!
Herkesin aklındaki soruyu sordu! AB delegasyonundan Demet'e yanıt!
Herkesin aklındaki soruyu sordu! AB delegasyonundan Demet'e yanıt!
Dünyadan yardıma karşı çıkmıştı! Hazal Kaya'dan Şehrazat'a tepki!
Dünyadan yardıma karşı çıkmıştı! Hazal Kaya'dan Şehrazat'a tepki!
Ünlü oyuncu Can Yaman'a fena yüklendi: Çıplak fotoğraf paylaşıp...
Ünlü oyuncu Can Yaman'a fena yüklendi: Çıplak fotoğraf paylaşıp...
Sibel Can'dan nostaljik paylaşım! Annesiyle olan pozuna beğeni yağdı
Sibel Can'dan nostaljik paylaşım! Annesiyle olan pozuna beğeni yağdı
Ünlü oyuncu yangın söndürme çalışmalarına katıldı
Ünlü oyuncu yangın söndürme çalışmalarına katıldı
Onur Topçu isyan etti: Artık yeter, delirttiniz adamı!
Onur Topçu isyan etti: Artık yeter, delirttiniz adamı!
Yorumlar