Camdaki Kız hayranlarına Enis Arıkan'dan müjdeli haber!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız, çarpıcı hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla geçen sezonun en çok izlenen yapımları arasına girmişti. Çok önemli bir noktada sezon finali yapan dizi son bölümüyle izleyicileri büyük merakta bırakarak veda etmişti.

Başrolünde Burcu Biricik’in rol aldığı Camdaki Kız izleyicileri şimdi büyük bir heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyor. Yeni sezonla birlikte akıllardaki birçok soru işareti de yanıtını bulacak. Yeni sezon yaklaşırken Camdaki Kız ile ilgili bir güzel haber geldi.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

Dizide Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan, verdiği röportajda yeni sezon için çekimlere 10 Ağustos gibi başlayacaklarını söyledi. İlk sezonuna çok çarpıcı bir şekilde veda eden Camdaki Kız’ın son bölümüne Nalan ve Sedat’ın düğünü damgasını vurmuştu. Yıllarca namusuna sahip çıkması gerektiği dikte edilerek katı kurallarla büyütülen Nalan evliliğinin ilk gecesi korkudan anne ve babasına odasına sığınmaya çalışmış ancak kapı annesi tarafından yüzüne kapanınca bir otel görevlisi ona yardım eli uzatmıştı.

Hayri isimli bu karakter dizinin ikinci sezonunda kilit bir isim olarak karşımıza çıkacak. Buna göre Nalan Hayri’ye aşık olacak ve her şeyi geride bırakarak Anadolu’dan gelen, kaba saba ve eğitimsiz bir adam olan şoför Hayri’nin evine yerleşecek. Ve bir süre sonra Hayri’nin evli ve çocuklu bir adam olduğunu öğrenecek.