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Diriliş Ertuğrul'un usta oyuncusu Hüseyin Özay hayatını kaybetti!

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle adı 'felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, 62 yaşındaki oyuncu Hüseyin Özay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı

Diriliş Ertuğrul'un usta oyuncusu Hüseyin Özay hayatını kaybetti!
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Ses sanatçısı Onur Akay, Hüseyin Özay'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Akay, "Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik. Kendisi ile zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Korkut Bey' olarak izlemiştik. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti" açıklamasını yaptı.

Usta oyuncunun cenazesinin, 4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

HÜSEYİN ÖZAY KİMDİR?

Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 yılında Samsun Vezirköprü'de dünyaya geldi. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başladı. 1986'da TRT'nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı. Seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.

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