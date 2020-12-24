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Bebeği kendi başına yemek yemeye alıştırmak neden önemlidir aman dikkat!

Şüphesiz ki,annelerin çocuk beslenmesinde en zorlandığı süreçlerden biri de, çocuğun kendi kendine yemeyi öğrenmesidir.

Bebeği kendi başına yemek yemeye alıştırmak neden önemlidir aman dikkat!
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Uzman Klinik Psikolog Müjde Ya hşi konu hakkında önemli bilgiler verdi.  Şüphesiz ki,annelerin çocuk beslenmesinde en zorlandığı süreçlerden biri de, çocuğun kendi kendine yemeyi öğrenmesidir.Bebeklerin beslenmesinde (anne sütünden veya  biberon mamasından katı gıdaya geçişte) önemli detaylardan biri gıdaları püre şeklinde yapıp kaşıkla vermek yerine küçük parça halindeki gıdaların önlerine konulmasıdır.

Bırakın kendi istediği gibi yesin

6.Aydan sonra bebeğinizin önüne beslenmesine uygun yiyecekleri koyun, bırakın kendi istediği gibi yesin.Bebekler önce dokunarak biraz oynarak sonra ağızlarına götürerek herşeyi keşfederler. Bebek için yiyecek de öyledir, keşfedilmesi gereken bir oyuncak gibidir. O nedenle annenin sabır göstermesi gerekir. Kesinlikle buradaki püf nokta annenin önce bebeğine güvenmesi ve kendini rahat hissetmesidir.

Yeterlilik duygusu kazanması için...

Çocuğun kendi kendine yemek yeme becerisini erken dönemde kazanması, ona ilk olarak YETERLİLİK DUYGUSUNU kazandıracaktır.Bebek kendi başına yemek yerse yediğinden lezzet alır, iştahı artar, karnı doyar, ince motor becerileri gelişir, sofraya herkesle birlikte oturmayı öğrenir en önemlisi anne baba ile olan çatışmaların önüne geçer. Yememek için inatlaşan, ağzında saatlerce lokma bekleten, telefonsuz tabletsiz yemek yemeyen, her yemeye kusur çıkaran, yediklerini kusan, her sofra zamanı gelmemek için bahaneler uyduran yüzlerce çocuk vardır. Tüm bunların nedeni maalesef bakım veren kişinin kaygılı ve koruyucu tutumudur. Ötelerden beri analarımızın uyguladığı bu yönteme şimdilerde BLW Yöntemi (Baby Led Weaning) deniyor.Ancak beslenmedeki inisiyatifi yetişkinden alıp bebeğe vermek çok daha doğrudur.

 

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