Karugi masajı nedir cilt yaşlanmasını geciktiriyor!

Yaşlanmaya başladıkça ciltte bir süre sonra elastikiyetini kaybetmeye başlar ve yaşlanır. Yaş almaya karşı koyamayabiliriz fakat cildimizin yaşlanmasını durdurabiliriz. Cildimizin yaşlanmasını engellemek istiyorsak bunun bir yolu da masaj yapmaktır. Evet yalnış duymadınız! Cildinize masaj yaparak yaşlanmasını geciktirebilirsiniz. Peki nasıl? Karugi masajı ile! Peki Karugi masajı nedir? Nasıl yapılır? Karugi masajı ne işe yarar? bu soruların yanıtlarını gelin hep beraber öğrenelim.

CİLDİ 7 YIL GENÇLEŞTİREN MASAJ!

Kaslar zaman içerisinde zayıflamaya başlamaktadır. Bu zayıflayan kasları masaj hareketleriyle eski haline getirebilirsiniz. Karugi masajını duymuş muydunuz? Chiyo Hayashi tarafından geliştirilen karugi masajı cildinizi olduğundan 7 yıl daha genç gösterecek bir masajdır.

CİLT SARKMALARININ ÖNÜNE GEÇİYOR

Bu masajın temel amacı cilt sarkmalarının önüne geçmektir. Tek faydası bu değildir elbetteki. Ciltte bulunan koyu halkalar ve renk eşitsizliklerinin de önüne karugi masajı sayesinde cildinizin kaybettiği elastikiyeti geri gelecek ve ince kırışıklıklarınız dahil olmak üzere tüm kırışıklıklarınız açılacaktır.

KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIYOR

Karugi masajı aynı zamanda kan dolaşımının hızlanmasını da sağlamaktadır. Özellikle gözlerin altında bulunan koyu halkaları tedaviside bu masajın çok büyük fayda sağladığı bilinmektedir.

KARUGİ MASAJI NASIL YAPILIR?

Öncelikle yapmanız gereken bir aynanın karşısına geçmek ve önceden temizlediğiniz yüzünüze masaj yağı yardımı ile korugi masajını uygulamak.

Korugi masajını uygulamaya başlarken dirseklerinizi destek alabileceğiniz bir yere dayayın ve yumruk yaptığınız ellerinizi yanaklarına yaslayarak 5 dakika boyunca bekleyin. Bu uygulamanın sonucunda kaslarınız gevşemiş olacaktır. Daha sonra yumruk halindeki ellerinizi alın bölgenize yaslayın. Parmak kıvrımlarınız saç çizginize denk getirerek boynunuza doğru gererek hafifçe bastırın.Ellerinizi birbirine kenetleyin ve başparmaklarınızı düz tutun. Ardından yanaklarınızı kulaklarınızın olduğu yöne doğru gerin ve boynunuza doğru indirin. Bu hareketi yüzünüzün her iki tarafına da 2 kez uygulayın. Korugi masajının bir sonraki evresinde ellerinizi yumru yaparak eklemlerinizi kaşlarınızın üstüne denk getirerek saç diplerinize doğru sürükletin ve hafif yana kaydırarak aşağı doğru gerin. Böylece alın bölgenizin tamamına masaj uygulamış olacaksınız.Ellerini yumru yaparak bu sefer kaşlarınızın üzerine koyun. Ve şakaklarınıza doğru hafifçe gerin.Korugi masajının devamında gıdı bölgenize ellerinizi götürerek boynunuza doğru deriyi hafifçe itmelisiniz. Bu hareketi 7-8 ke uygulamanız yeterli.Korugi masajının son hareketi ise avucunuzu açarak parmaklarınızı alnınızdan köprücük kemiklerinize kadar nazik hareketlerle çekiştirmek. Korugi masajının etkisini göstermesi için haftada 1 kez yapmanızı öneririz.