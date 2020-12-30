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Vajinal mantar enfeksiyonu nasıl geçer lokal etkili vaginal ovül ve kremlerle tedavi ediliyor!

adınlarda oldukça yaygın olarak görülen enfeksiyonlardan biri olan vajinal enfeksiyon hakkında merak edilenler sizler için derledik.

Vajinal mantar enfeksiyonu nasıl geçer lokal etkili vaginal ovül ve kremlerle tedavi ediliyor!
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"Kadınlarda en yaygın görülen enfeksiyonlardan birisi vajinal mantar enfeksiyonudur. Kadınların yüzde 90’ı hayatlarının bir döneminde mantar enfeksiyonu ile karşılaşırlar. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer konu hakkında önemli bilgiler verdi."

Erişkin kadınların yaklaşık % 75-90’ı yaşamlarının herhangi bir döneminde en az bir kez mantar enfeksiyonu geçiriyorlar. Hamilelik, değişen hormonal denge nedeniyle vajinal enfeksiyonlar, özellikle de mantar enfeksiyonları artış gösterir. Vajinal mantar enfeksiyonunda üreyen mikroorganizmalar genellikle başka bir kişiden bulaşmaz. Kişinin zaten kendi vajinasında bulunan maya hücreleri çeşitli nedenler ile aktif hale gelip enfeksiyon yaratır. Stres, mantar oluşmasını tetikleyen faktörlerden biridir. Hastalığın tanısı; diğer hastalıkların aksine tanı jinekolojik muayene ile rahatlıkla konulur. Bu şikayetler ile uzmana başvuran hastanın yapılan muayenesinde rahim ağzındaki kızarıklığın görülmesi ve mantara özel akıntının tespiti tanının konulmasını sağlar.

Vajinal mantar enfeksiyonu nedir?

 Vajinal mantar enfeksiyonu, mantar adı verilen bir grup mikroorganizmanın vajende oluşturduğu bir iltihaptır. Genellikle Candida Albicans adı verilen mantar türü bu enfeksiyona sebep olmaktadır.

Vajinal mantar enfeksiyonlarının belirtileri nelerdir?

Mantar enfeksiyonunda genellikle vajende beyaz, süt kesiği vasfında sıklıkla kokusuz bir akıntı meydana gelir. Kokunun olması enfeksiyona eşlik eden ikinci bir enfeksiyonun varlığını akla gelmelidir. Vajende yoğun kaşıntı ayrıca yanma bu akıntıya eşlik eder. Akıntının dış genital organlara teması sonucu kızarıklık ve yanma oluşabilir. Ayrıca idrar yanması ve cinsel ilişkide ağrı şikayetler meydana gelir.

Mantar enfeksiyonları , sıklığı, nedenleri;

Tüm kadınların %75-90 ında yaşamlarında en az bir kere vajinal mantar enfeksiyonu ortaya çıkmaktadır. Gebe kadınlarda ise bu enfeksiyon ,gebe olmayanlara göre 15-20 kat daha sıklıkla görülmektedir. Yaz aylarında vajen ısısının yükselmesi, deniz ve havuza girdikten sonra ıslak mayo ile oturulması enfeksiyon riskini artırır. Şeker hastalığı olan gebelerde mantar enfeksiyonları daha sık görülmektedir. Ayrıca bazı antibiotiklerin ( genellikle penisilin, ampisillin grubu ) kullanılması sonrasında, vajen flora bakterilerinin de azalması nedeni ile mantar enfeksiyonları ortaya çıkabilmektedir.

Tanısı nasıl konulur?

Vajinal mantar enfeksiyonlarının tanısı güç değildir. Genelde muayene esnasında hastanın şikayetleri ve muayene bulgularının bir arada değerlendirilmesi ilave bir laboratuvar tetkikine gerek kalmadan tanı koydurur.

Mantar enfeksiyonunun tedavisi:

Vajinal mantar enfeksiyonları genellikle lokal etkili vaginal ovül ve kremlerle tedavi edilmektedir. Ağızdan ilaçlar, fetuse olumsuz etki olmaması için genellikle tercih edilmezler. Gerektiği taktirde ilk 3 aydan sonra kullanılabilen bazı ağızdan ilaçlar da mevcuttur. Bizim önerimiz ilgili şikayetlerde bir kadın-doğum uzmanına müracaat ederek gerekli yardımı almaktır.

 

kaynak: Mahmure

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