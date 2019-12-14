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Maydanozun faydaları neler ağrıyı azaltıyor!

İçerisinde A, B, C ve K vitaminleri bulunduran maydonozun öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz.

Maydanozun faydaları neler ağrıyı azaltıyor!
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Maydonozun faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? Tam bir şifa kaynağı olan maydonoz içerisinde bulundurduğu A,B,C ve K vitaminleri sayesinde birçok hastalığın iyileşmesi konusunda fayda sağlıyor. Ağız kokusunu gidermekten tutun da kanser riskini azaltmasına kadar bir çok konuda fayda sağlayan maydonozun öyle bir faydası ortaya çıktı ki... Elmaelma.com olarak sizlere maydonozun bilinmeyen faydalarını neler olduğunu araştırdık. İşte merak edilenler! 

Ağız kokusunu gideriyor 

Maydonozun bilinen en önemli faydalarından bir tanesi ağız kokusunu önlemesidir. Maydonoz ciğnemek özellikle kötü ağız ve nefes kokularını engellemektedir. Antibakteriyel özelliği sayesinde kötü nefese sebep olan bakterilerin gelişmesini engeller. 

 Kanser riskini azaltıyor

Maydonoz aynı zamanda kanser riskini de engellemektedir.  Maydanoz yemek, meme, sindirim sistemi, cilt ve prostat gibi kanserlerin risklerini azaltabilir.

Güçlü bir ağrı kesicidir 

Maydonoz aynı zamanda çok güçlü bir ağrı kesicidir. İçerisinde bulundurduğu K vitamini sayesinde özellikle ağrıyı azaltan bir etkisi vardır ve bunun yanı sıra morlukları da iyileştirmektedir. 

 İdrar yolu enfeksiyonlarında etkili

Maydanozun idrar söktürücü etkisi bulunuyor. Bu nedenle, böbrek taşı, safra kesesi ve idrar yolu enfeksiyonlarında yardımcıdır.

Anemi belirtilerini hafifletir

Maydanozdaki yüksek demir konsantrasyonu, demir eksikliğinden kaynaklanan aneminin tedavisine yardımcı olur.  Demir takviyesi almakta zorlanan kişilere genellikle maydanoz suyu veya çay içmeleri söylenir.

 

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