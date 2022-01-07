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Bebeklerin diş çıkarması kaç gün sürer zorlayıcı bir dönem olacak!

Bebeklerin diş çıkarması kaç gün sürer? Hem bebekleri hem de ebeveynleri oldukça zorlayan bu duruma karşı tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

Bebeklerin diş çıkarması kaç gün sürer zorlayıcı bir dönem olacak!
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Diş çıkarma süreci hem bebekler için hem de ebeveynler için oldukça sıkıntılı bir durumdur. Bebeğin bu dönemde oldukça huzursuz olması normal olarak kabul edilmektedir. Anne ve babaların en çok merak ettiği sorulardan olan bebeklerin diş çıkarması kaç gün sürer? sorusunun yanıtını sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler! 

 BEBEKLERİN DİŞ ÇIKARMASI KAÇ GÜN SÜRER? 

Hem bebekler hem de aileler için oldukça zorlayıcı bir durum olan bebeklerin diş çıkarma döneminin ne zaman biteceği ailelerin en çok sorduğu sorulardan biridir. Bebekler için oldukça zor bir dönem olan uykusuzluk, huzursuzluk gibi durumlara da neden olmakla beraber,ilk dişin çıkması bebekten bebeğe göre değişen bir durumdur.  Bebeklerde diş çıkarma döneminin başlaması, diş etinin açılmasından önce başlar. Artan tükürük,uyku düzensizliği,iştahsızlık,gelip giden huzursuzluk,ellerini ısırması,ağız çevresinde hafif döküntü gibi belirtiler yaşandıktan sonra ilk dişi görmeniz 2-3 ay sürecektir. Bazı bebekler 3-4 aylıkken de diş çıkarabilir ama genellikle 6-7 aylık bebeklerin ilk dişlerinin çıktığı görülür.

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