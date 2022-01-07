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Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapmaya da başlayan Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti.

Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti
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Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapmaya da başlayan Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti. Aracının deposunu 915 TL ödeyerek doldurtan şarkıcı, sosyal medya hesabından "Rezalet" diyerek tepki gösterdi.

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Dara rolünü canlandırıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, bu sefer de akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.

"BU MEMLEKETTE 1000 TL'YE DEPO YAKIT DOLUYOR"

Aracının deposunu dolduran şarkıcı, ödediği fiyatı görünce Twitter hesabından "Ben demin 915 TL'ye 1 depo motorin aldım. Bu memlekette artık 1000 TL'ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet, rezalet, rezalet" dedi.

kAYNAK: Haberler.com 

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