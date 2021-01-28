search menu
search
close

Stressiz bir uyku için yapılması gerekenler himalaya tuzu kullanın!

İş hayatının ve günlük sorunların getirdiği yorgunluğunu üzerinizden attıracak yatak odanız için dekorasyon önerilerini sizin için sıraladık.

Stressiz bir uyku için yapılması gerekenler himalaya tuzu kullanın!
-A A+

Hayat koşuşturmacasının içindeyken yaşadığımız problemleri, iş hayatının getirileriyle karşılaştığımız stres ve yorgunluğu kolayca üzerimizden atmak için yatak odamızda yapacağımız ufak değişikliklerle stressiz bir uyku geçirmemiz mümkün. İşte stressiz bir uyku için yapabilceğiniz dekorasyon önerileri!

Dağınıklığa son verin

Yatak odanızda daha iyi bir uyku için önceliğiniz dağınıklığı ortadan kaldırmak olsun. Yatak odanızı dinlenmek ve rahatlamak için kendinize göretasarlayın. Özellikle odanızda gereksiz bulunan teknolojik aletleri uyuma saatiniz gelince dışarı çıkarmayı ihmal etmeyin.

Rahat ve kaliteli yatakları tercih edin 

Stressiz ve daha iyi bir uyku için iyi bir yatağa yatırım yapabilirsiniz. Sürdürülebilir ve toksik kimyasal madde içermeyen yataklar tercih etmeye özen gösterin.

Odanızda himalaya tuzu lambası bulundurun 

Himalaya tuzu lambaları uyku için rahatlatıcı bir ortam ışığı yaratabilir. Komidinin üstüne lambanızı koyabilir ve stressiz bir uykunun tadını çıkarabilirsiniz.

Aromatik kokulardan yararlanın 

Yatağınıza yatmadan önce yüzünüze, yastığınıza ya da odanıza aromatik kokular sıkmayı ihmal etmeyin. Örneğin; beş damla lavanta esansiyel yağı ve beş damla papatya esansiyel yağını bir bardak maden suyunun içerisine karıştırıp, bir sprey şişesine aktarın.

Analog çalar saat kullanın 

Uykuya dalarken teknolojik aletleri başka bir odaya bırakmanız gerektiğinden bahsetmiştik. Bu teknolojik aletlerin arasında tabii ki telefonlarımız da bulunuyor. Bu durumda telefon yerine geçecek bir analog çalar saat kullanabilirsiniz. Telefonlarımızdan yayılan mavi ışık uyku bozukluğuna yol açtığı için, kullanacağınız bir analog saat size aydınlık kazandıracak ve erkenden uyandıracak.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Gözlük kullanan kadınlara özel makyaj tüyoları! Gözlük kullanan kadınlara özel makyaj tüyoları!
Makyaj
İşte depresyona iyi gelen besinler! İşte depresyona iyi gelen besinler!
Psikoloji
En Güncel Galeriler
50 lira için canlarından oluyorlar! İşte onları bu hale getiren işleri
50 lira için canlarından oluyorlar! İşte onları bu hale getiren işleri
Bal kabağı ile spor yapan ünlü modelin iç çamaşırı koptu!
Bal kabağı ile spor yapan ünlü modelin iç çamaşırı koptu!
Ünlu model Zoom toplantısına üstsüz katıldı! Görenler şoke oldu!
Ünlu model Zoom toplantısına üstsüz katıldı! Görenler şoke oldu!
Ders sırasında cinsel içerikli film izleyen öğretmen böyle yakalandı!
Ders sırasında cinsel içerikli film izleyen öğretmen böyle yakalandı!
Sınırları zorladı! Eşine çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
Sınırları zorladı! Eşine çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
''Seni özledim'' diye dövmecisine seslendi!Bir anda pijamasını indirdi
''Seni özledim'' diye dövmecisine seslendi!Bir anda pijamasını indirdi
Önceki Haberler
Yüzü apaydınlık yapıyor: Sarımsaklı cilt maskesi
Yüzü apaydınlık yapıyor: Sarımsaklı cilt maskesi
En bilinen faydası afrodizyak etkisi: Dolaman mantarı
En bilinen faydası afrodizyak etkisi: Dolaman mantarı
Her gün bir fincan nohut yemenin şaşırtan faydası!
Her gün bir fincan nohut yemenin şaşırtan faydası!
Sütlü pişi nasıl yapılır puf puf kabaran lezzet!
Sütlü pişi nasıl yapılır puf puf kabaran lezzet!
Evinize şans getirecek objeler
Evinize şans getirecek objeler
Yemelere doyamayacaksınız: Havuç tatlısı tarifi
Yemelere doyamayacaksınız: Havuç tatlısı tarifi
Yaz aylarının eşsiz tadı: Yoğurtlu biber kızartması!
Yaz aylarının eşsiz tadı: Yoğurtlu biber kızartması!
Kendi kokunuzu evde hazırlamaya ne dersiniz?
Kendi kokunuzu evde hazırlamaya ne dersiniz?
Yorumlar