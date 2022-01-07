Yüzdeki beyaz noktalar neden olur makyaj kalıntıları sebebi!

Güneş lekesi, makyaj kalıntıları, cilt bakım ürünlerinin kalıntıları sebebiyle ortaya çıktığı bilinen beyaz noktalar görmeye tahammül edemediğimiz cilt sorunlarına dönüşebiliyorlar. Milia adı verilen bu beyaz noktalar aslında oldukça yaygındır ve eğer ciddi bir tipiyle karşı karşıya değilseniz bazı cilt bakım ürünleriyle tedavi edilebilir. Beyaz noktaların hakkında merak ettiğiniz tüm bilgileri içeriğimizde sizin için derledik. İşte beyaz noktaların oluşma nedeni ve kurtulmak için tedavi yöntemleri!

Güneşe maruz kalmak en önemli sebebi

Milialar, keratinle dolu küçük şişliklerdir. Cildiniz doğal yollardan pul pul dökülme yeteneğine sahip olmadığından bazen bu birikimler böyle beyaz noktaların oluşmasına neden olabilir. Uzmanlar özellikle uzun sure güneşe maruz kalmanın milia oluşumunda büyük etkisi olduğunu söylüyor.

Makyaj kalıntıları da neden oluyor

Diğer nedenlerden biri de makyaj ve cilt bakım ürünlerinden kalan fazlalıkların tıkanıklıklar oluşturmasıdır. Milialar cilt türüne ve yaşa bakılmaksızın herkeste olabilir ve özellikle yüzde burun ve göz çevresinde yoğunlaşır. Bununla birlikte ellerde ve kollarda da görülebilir.

Milialardan Kurtulma Yolları

Miliaları sakın sıkmayın

Ne yaparsanız yapın, onları yolmayın ve sıkmayın. Bunun yerine nazik eksfoliyasyon ve hücre döngüsünü teşvik eden ürünler kullanmaya çalışın. Cildi tahriş edecek ve kızartacak sert ürünlerden uzak durun. Uzmanlar özellikle glikolikasit ve retinol gibi hücre döngüsünü teşvik edecek ürünlerin bu kistleri nazikçe çözebileceği konusuna değiniyor. Ancak bu ürünleri kullanan kişiler de hassas bir cilde sahipseler önceden test etmeleri öneriliyor.

Güneş kremi sürün

Uzmanların başka bir önerisi ise tabii ki güneş kreminin düzenli bir şekilde kullanılması. Çünkü değindiğimiz üzere güneş, milia’ların oluşmasının en önemli nedenlerinden biri. Bu nedenle de güneş kremi kullanmak hayati önem taşıyor.

Petrol bazlı bakım ürünü kullanmayın!

Özellikle çok ağır, komedojenik ürünler milia oluşumuna neden olabileceğinden cilt bakım ürünlerinde komedojenik olmayan içerikler tercih edilmelidir. Aynı şekilde petrol bazlı içerikler de milia oluşumuna neden olabilirler.

Milia’lar ne kadar sürede yok olur?

Bu minik kistler birkaç hafta ve birkaç ay arasında bir sürede yok olabilirler. Cildin nasıl bir travmaya maruz kaldığı ve hangi ürünlerin kullanıldığı bunun ne kadar süreceği konusunda belirleyici olabilir. Eğer kullandığınız ürünlerden bir cevap alamadıysanız daha profesyonel ürünlerle sorununuza çözüm olması için bir dermatologla görüşebilirsiniz.