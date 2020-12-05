4 adımda oturma odası duvar dekorasyonu tüyoları!

Belki de mutfaktan sonra bir evde en çok kullanılan odalardan biri de oturma odasıdır. Misafir gelsin ya da gelmesin televizyon izlediğimiz, kitap okuduğumuz, kendimizi dinlediğimiz sıkça çeşitli aktivitelerde bulunduğumuz oturma odası zamanla gözümüze aynı gelir ve sıkıcı bir ortam oluşma zemin hazırlar. Bu noktada oturma odasına yeni bir soluk getirmek ve değiştirmenin en pratik yöntemi duvar dekorasyonudur. Elmaelma.com olarak oturma odasında duvar dekorasyonunuzu değiştirmenin 4 tüyosunu sıraladık!

Anıları Duvarınıza Taşıyın!

Oturma odasında sizi zaman zaman güldürecek ve eskilere götürecek bir galeri köşesi hazırlayın. Sizi güldürecek ve hatırlamak istediğiniz anıları ayırıp küçük bir galeri köşesi oluşturabilirsiniz. Bu yöntem aynı zamanda kendinizi iyi hissetmenize motivasyonunuzun yükselmesine de yardımcı olacaktır.

Tabloların Gücünü Kullanın!

Bir duvara yeni soluk getirmenin en pratik yolu da tablolardır. Duvarlarınızı tarzınıza göre ister sanat tablolarına ister rengarek büyük tablolarına yer verin. İçinizi açacak tarzınıza göre tablolar edinip duvarlarınıza yer açabilirsiniz.

Duvar Kağıdı Modası

Her ne kadar duvar kağıdı modasının geçtiği iddia edilse de son dönemlerde popüler dekorasyon trendleri arasında yeniden boy gösterdi. İster farklı tonlarda rengarek isterseniz desenli duvar kağıtları ile duvarlarınızı kaplatabilirsiniz

Aynaların Gücü Adına!

Bir evi daha büyük göstermeye yardımcı olan eve derinlik kazandıran aynalardan yardım alabilirsiniz. Tarzınıza uygun bir aynayı duvarlarınızda yer vererek odanıza derinlik kazandırabilirsiniz.