search menu
search
close

4 adımda oturma odası duvar dekorasyonu tüyoları!

Oturma odasına yeni soluk getirmek isteyenler için 4 adımda duvar dekorasyonunu değiştirecek tüyoları bir araya getirdik!

4 adımda oturma odası duvar dekorasyonu tüyoları!
-A A+

Belki de mutfaktan sonra bir evde en çok kullanılan odalardan biri de oturma odasıdır. Misafir gelsin ya da gelmesin televizyon izlediğimiz, kitap okuduğumuz, kendimizi dinlediğimiz sıkça çeşitli aktivitelerde bulunduğumuz oturma odası zamanla gözümüze aynı gelir ve sıkıcı bir ortam oluşma zemin hazırlar. Bu noktada oturma odasına yeni bir soluk getirmek ve değiştirmenin en pratik yöntemi duvar dekorasyonudur. Elmaelma.com olarak oturma odasında duvar dekorasyonunuzu değiştirmenin 4 tüyosunu sıraladık!

Anıları Duvarınıza Taşıyın!

Oturma odasında sizi zaman zaman güldürecek ve eskilere götürecek bir galeri köşesi hazırlayın. Sizi güldürecek ve hatırlamak istediğiniz anıları ayırıp küçük bir galeri köşesi oluşturabilirsiniz. Bu yöntem aynı zamanda kendinizi iyi hissetmenize motivasyonunuzun yükselmesine de yardımcı olacaktır.

Tabloların Gücünü Kullanın!

Bir duvara yeni soluk getirmenin en pratik yolu da tablolardır. Duvarlarınızı tarzınıza göre ister sanat tablolarına ister rengarek büyük tablolarına yer verin. İçinizi açacak tarzınıza göre tablolar edinip duvarlarınıza yer açabilirsiniz.

Duvar Kağıdı Modası

Her ne kadar duvar kağıdı modasının geçtiği iddia edilse de son dönemlerde popüler dekorasyon trendleri arasında yeniden boy gösterdi. İster farklı tonlarda rengarek isterseniz desenli duvar kağıtları ile duvarlarınızı kaplatabilirsiniz

Aynaların Gücü Adına!

Bir evi daha büyük göstermeye yardımcı olan eve derinlik kazandıran aynalardan yardım alabilirsiniz. Tarzınıza uygun bir aynayı duvarlarınızda yer vererek odanıza derinlik kazandırabilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Barış'la öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa işten kovuldu! Barış'la öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa işten kovuldu!
Magazin
Çağın hızla artan sorunu: Erken ergenlik Çağın hızla artan sorunu: Erken ergenlik
Çocuk
En Güncel Galeriler
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Bahar bu sefer de banyoda poz verdi! Takipçilerinden tepki yağdı!
Bahar bu sefer de banyoda poz verdi! Takipçilerinden tepki yağdı!
Ciciş Esra, Nihat Doğan'ı eleştireyim derken öyle bir pot kırdı ki...
Ciciş Esra, Nihat Doğan'ı eleştireyim derken öyle bir pot kırdı ki...
Jülide Ateş'in "Aldatan kadın mısınız?"sorusu Pınar'ı çileden çıkardı
Jülide Ateş'in "Aldatan kadın mısınız?"sorusu Pınar'ı çileden çıkardı
Deniz Seki klozette oturarak fotoğraf paylaştı! Tepki yağdı!
Deniz Seki klozette oturarak fotoğraf paylaştı! Tepki yağdı!
Önceki Haberler
Yemelere doyamayacaksınız: Tiramisu tarifi
Yemelere doyamayacaksınız: Tiramisu tarifi
Kış günlerinin vazgeçilmezi: Yoğurtlu tarhana çorbası!
Kış günlerinin vazgeçilmezi: Yoğurtlu tarhana çorbası!
Vajina beyazlatma operasyonu nasıl yapılır?
Vajina beyazlatma operasyonu nasıl yapılır?
Yasak Elma'da sevilen başrol diziye veda ediyor!
Yasak Elma'da sevilen başrol diziye veda ediyor!
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su suda doğum yaptığı anları paylaştı!
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su suda doğum yaptığı anları paylaştı!
Yüksek topuklu ayakkabı giyenler aman dikkat!
Yüksek topuklu ayakkabı giyenler aman dikkat!
Survivor 2021'in kadrosunu kuruyor! İlk isim bomba!
Survivor 2021'in kadrosunu kuruyor! İlk isim bomba!
D vitamini eksikliği nasıl giderilir?
D vitamini eksikliği nasıl giderilir?
Yorumlar