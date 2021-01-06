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Keten tohumu maskesi nasıl yapılır cildi pürüzsüzleştiriyor!

Keten tohumu maskesi nasıl yapılır? Ne işe yarar? Cildi pürüzsüzleştiren bu maske ile sonuca siz bile inanamayacaksınız. İşte hazırlanışı!

Keten tohumu maskesi nasıl yapılır cildi pürüzsüzleştiriyor!
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Cildinizin pürüzsüz bir görünüme mi kavuşmasını istiyorsunuz? Keten tohumu maskesi tam da bu iş için harika bir öneri olacak. Cilt lekelerini yok etmesinden tutun da cildinize parlaklık ve ışıltı kazandırmasına kadar her derde deva olabilecek bu şahane maske ile sonuca siz bile inanamayacaksınız. Keten tohumu maskesi nasıl hazırlanır? sorusunun cevabını içeriğimizden okuyabilirsiniz. 

,MALZEMELER :

2 yemek kaşığı keten tohumu, Aloe vera jeli

Hazırlanışı:

Keten tohumlarını bir kaseye alın ve istediğiniz kıvamı elde edene kadar azar azar aloe vera jeli ekleyin. Karışımı temizlenmiş cildinize kalın bir tabaka halinde uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra güzelce yıkayın. En iyi sonuç için haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz. Bu maskeyi kullanmadan önce cildinizin keten tohumu ve aloe veraya karşı alerjisi olup olmadığından emin olun.

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