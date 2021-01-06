Mavi bebek sendromu hastalığı ciddi komplikasyonlara neden oluyor!

Mavi bebek sendromu hastalığı adını belki de ilk defa duyduğunuz bir rahatsızlık olabilir. Genellikle bebeklerde ortaya çıkan bu hastalık kalp hastalığı olarakta bilinmektedir. Bebeğinizin cildi normalde pembe, ağladığında ya da emdiğinde cilt tonu maviye dönüşüyorsa işte tam olarak nedeni bu hastalıktan kaynaklanıyor olabilir. Bebeklerin kalbi görevlerini tam olarak yerine getiremediklerinde morarmalar oluşur. Bu morarmalarda da tıpta mavi bebek sendromu hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Peki mavi bebek sendromu hastalığının belirtileri nelerdir? Mavi bebek sendroumu hastalığı nasıl anlaşılır? İşte hastalığa dair tüm merak edilenler!

AŞIRI SU TÜKETEN BEBEKLERDE ORTAYA ÇIKIYOR

Bu hastalık aşırı miktarda su tüketen bebeklerde nitrat alımı sonucunda ortaya çıkmaktadır. İçerisinde çok fazla nitrat bulunan besinler bebeklere verilmemelidir. Bu besinlere örnek olarak havuç, lahana, brokoli ve ıspanak verilebilir.

FAZLA NİTRATIN ALINMASINI ÖNLEMEK İSTİYORSANIZ...

Bebeğinizin tüketeceği gıdalardaki fazla nitratın alınmasını önlemek istiyorsanız sebzelerin haşlama suyunu mama yaparken kullanmamalısınız. Bunun nedeni haşlama esnasında sebzelerdeki nitrat haşlama suyuna geçmektedir. Bu da bebeklerinizde mavi bebek sendromu hastalığına yol açmaktadır.

BİRÇOK BELİRTİSİ BULUNMAKTADIR

Mavi bebek sendromunun birçok belirtisi bulunmaktadır. Bunlar; yemek yeme ve ağlama sırasında çabuk yorulma, parmak gibi uç noktalarda vücudun belirli bölgelerinde morluklar görülmesi, çocuğun sürekli çömelir vaziyette olması,kan pompalanması esnasında ciddi sıkıntılar olacağından dolayı kol ve bacaklarda şişkinlik gibi belirtileri bulunmaktadır. Bebeğinizin cildi normalde pembe iken, emzirme, ağlama ve emekleme gibi güç gerektiren durumlarda eğer ten renginde mavimsi bir ren oluşuyorsa mavi bebek sendromu hastalığının belirtierindendir.