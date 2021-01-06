search menu
search
close

Kanal D Sadakatsiz dizisi bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in bu hafta yılbaşı arası nedeniyle yayınlanmayacağı öğrenildi.

Kanal D Sadakatsiz dizisi bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak!
-A A+

Kanal D'ninyeni sezona damga gibi vuran dizisi Sadakatsiz her Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınlanmayacak. 

BU HAFTA YAYINLANMAYACAK 

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sakatsiz dizisi hayranlarına kötü haber! Yılbaşı arası veren sevilen dizi Sadakatsiz'in yeni bölümü 13 Ocak'ta ekrana gelecek.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur.

Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yıldız Tilbe'nin görücü usulü evlilik açıklamasına kadınlardan tepki! Yıldız Tilbe'nin görücü usulü evlilik açıklamasına kadınlardan tepki!
Magazin
Murat'ın kıskançlık krizi! Acun'un yaptığına kızıp tek kalemde sildi! Murat'ın kıskançlık krizi! Acun'un yaptığına kızıp tek kalemde sildi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Merve Taşkın'ın banyo pozu sosyal medyada olay oldu!
Merve Taşkın'ın banyo pozu sosyal medyada olay oldu!
Sırp model Jovana'nın cesur paylaşımları sınırları zorladı!
Sırp model Jovana'nın cesur paylaşımları sınırları zorladı!
Yeni sevgilisiyle dans videosunu paylaşan Şeyma'dan Acun'a gönderme!
Yeni sevgilisiyle dans videosunu paylaşan Şeyma'dan Acun'a gönderme!
Yakışıklı şarkıcı eski sevgilisinin en yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor!
Yakışıklı şarkıcı eski sevgilisinin en yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor!
18 bin kişiye soyunmalarını söyleyip fotoğraflarını çekti!
18 bin kişiye soyunmalarını söyleyip fotoğraflarını çekti!
Özgürlüğü erkek olmakta buldular! Yeminli bakirelerin son hali olay!
Özgürlüğü erkek olmakta buldular! Yeminli bakirelerin son hali olay!
Önceki Haberler
Kendi kokulu mumunuzu yapmaya ne dersiniz?
Kendi kokulu mumunuzu yapmaya ne dersiniz?
Spor yapanların en sık karşılaştığı 8 yaralanma türü!
Spor yapanların en sık karşılaştığı 8 yaralanma türü!
Dünyaca ünlü oyuncu koronovirüs testinden enfeksiyon kaptı!
Dünyaca ünlü oyuncu koronovirüs testinden enfeksiyon kaptı!
Güzel oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı! Beğeni yağmuruna tutuldu!
Güzel oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı! Beğeni yağmuruna tutuldu!
Baş dönmesi bu hastalığın habericisi olabilir! Aman dikkat
Baş dönmesi bu hastalığın habericisi olabilir! Aman dikkat
3 aylık bebeği Corona olan ünlü oyuncu sevenlerinden dua istedi!
3 aylık bebeği Corona olan ünlü oyuncu sevenlerinden dua istedi!
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak: Katmer tarifi!
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak: Katmer tarifi!
Yağ yakıcı detoks smoothie tarifi burada!
Yağ yakıcı detoks smoothie tarifi burada!
Yorumlar