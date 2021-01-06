Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den manidar paylaşım herkes gönderme yapıyor diyor!

Magazin gündemine bomba gibi düşen Gonca Vuslateri Hakan Altun birlikteliği kısa sürdü. Çift, yeni yıla girmeden yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası Gonca Vuslateri imalı bir paylaşım yaparak, "İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar diye devam eden bir liste" dedi. Vuslateri'nin bu paylaşımı Altun'a gönderme olarak algılandı.

MANİDAR PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü. Sosyal medyada sadece Vuslateri'yi takip eden Hakan Altun, ayrılık sonrası Gonca Vuslateri'yi sosyal medya hesabından sildi.Ayrılık sonrası Vuslateri'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Instagram'dan, "İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar diye devam eden bir liste" yazılı bir paylaşımda bulundu.

EVLİLİK KRİZİ AYRILIK GETİRDİ

Öte yandan birkaç hafta önce evlilik dedikodularıyla gündeme gelen çiftten güzel oyuncu, sosyal medyadan "Kimsenin evlendiği yok, sakin olun arkadaşlar" mesajını yayınlamıştı. İddialara göre; ilişkinin sonunu getiren de "evlilik krizi" oldu. Taraflardan birinin evliliğe sıcak bakarken diğerinin "kesinlikle olmaz" tavrı ayrılıkla sonuçlandı.