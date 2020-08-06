Kirazın cilde faydaları cilt lekelerini yok ediyor!

Yazın en sevilen meyvelerinden biri de hiç kuşkusuz kirazdır. Doğadan gelen en lezzetli meyveler arasında yer alan kirazın insan sağlığına olan faydalarının yanı sıra cilt sağlığına olan faydaları da saymakla bitmiyor. Cilt lekelerini geçirmesinden tutun da cilde ışıltı kazandırmasına kadar pek çok konuda fayda sağlayan kirazın bilinmeyen yaralarını sizler için hazırladık. Peki kirazın bilinmeyen faydaları neler? Evde kiraz maskesi nasıl yapılır? İşte cildinize ışıltı kazandıracak kiraz maskesi hakkında tüm merak edilenler!

CİLDİ PÜRÜZSÜZLEŞTİRİYOR

Kiraz cilt sağlığı için oldukça faydalı olan bir meyvedir. Gözenekleri sıkılaştırıcı bir etkisi olan kiraz, cilt lekelerinin yok edilmesinden tutun da sivilceleri gidermesine kadar pek çok konuda yarar sağlamaktadır. Kiraz aynı zamanda cildide pürüzsüzleştirmektedir.

SOLGUN YÜZLERE CANLILIK VEİROYR

Kiraz kan yapıcı bir meyvedir. Yüzü solan, solgun bir görünüme sahip olan kişiler için birebirdir. Kiraz aynı zamanda mikrop öldürücü özelliğiyle de bilinmektedir.

CİLT LEKELERİNİ YOK EDEN KİRAZ MASKESİ

MALZEMELER

Kiraz, Yoğurt, Bal, Toz şeker

YAPILIŞI

İlk olarak kirazları yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın. Ardından kirazların suyunu çıkarıp üzerine bal ve toz şeker ekleyin. Bal cildi nemlendirirken, toz şeker peeling etkisi oluşturacaktır. En son yoğurdu ekleyerek, cildinize güzelce sürün. 20 dakika bekletin ve ardından yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

CİLT BEYAZLATAN KİRAZ MASKESİ

MALZEMELER

5 tane çekirdekleri alınmış kiraz, Yarım tatlı kaşığı bal, Yeterince su

YAPILIŞI

Kirazları bir kap içine alarak ezin. İçine bal ve suyu ilave ederek karışımı krem kıvamına getirin. Göz çevresine gelmemesine dikkat ederek maskeyi uygulayın. 15 dakika sonra maskeyi cildinizden arındırın. 2 haftada 1 defa düzenli olarak uygulayabilirsiniz.