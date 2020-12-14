Kışın cilt bakımı nasıl yapılır cildinizi nemlendirmeyi unutmayın!

Havaların soğumasıyla birlikte cildimizde kışın yıpratıcı etkilerini de görmeye başladık. Cilt kuruluğu, dudak çatlakları en sık karşılaşılan sorunlar. Kışın cilt bakımını bunun gibi sorunlarla karşılaşmamak için atlamamak gerekiyor. Soğuk havalarda cildimize daha iyi bakmalı, dikkatle nemlendirmeye önem vermeliyiz. İşte kış cilt bakımınız hakkında ipuçları...

Cildinizi nemlendirin

Soğuk havalarda cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. Soğuk havalar ile savaşırken en dikkat etmeniz gereken konu cildinizi nasıl nemlendirdiğiniz olmalı. Aldığınız sıcak duş sonrası parfümsüz ve nemlendiricilik oranı yüksek olan ürünler, kullanarak nemi cildinize hapsedin. Kullandığınız nemlendiricilerin içeriğine gliserin, laktik asit, sorbitol, hiyalüronik asit, alpha hydroxy asit gibi bileşenlerin bulunduğuna emin olun.

Yağlardan yararlanın

Doğal yağlar cildinizi nemlendirmek konusunda oldukça yardımcı ürünler. Shea yağı, badem yağı, jojoba yağı, petrolatum ve mineral yağları cildinizi nemlendirmek konusunda yararlanabileceğiniz yağlar arasında.

Vücut losyonu kullanın

Kuruyan tek yer yüzünüz değil. Vücudunuza da nem takviyesinde bulunmak çatlak ve kuruluk yan etkilerini önleyecektir.

Alkol içeren ürünlerden uzak durun

Antibakteriyel sabunları, parfümlü ürünleri ve alkol içeren tüm ürünleri unutun. Parfüm ve alkol içeren sabunlar, soğuk havada cildinizin kuruyarak daha da gerilmesine neden olabilir.

Omega-3

Omega-3 açısından zengin yiyecekleri beslenme düzeninize ekleyin. Tahıllı salatalar, balık, temiz içerikli smoothie ve yumurta yemek cildinize oldukça iyi gelecek.