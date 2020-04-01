Mıhlama nasıl yapılır Rize'nin vazgeçilmez yöresel lezzeti!

Kahvaltıda yöresel lezzet arayanlar için 'Mıhlama' tarifini hazırladık. Mıhlama nereye ait? Mıhlama nasıl yapılır? Mıhlama yapmak için hangi malzemeler lazım? gibi sıklıkla sorulan sorulara yanıt olarak bir derleme yaptık. Sizde sabah kahvaltılarınızda Rize usulü mıhlamaya yer verebilirsiniz. Mıhlama denince akla gleen Rize'yi sabah kahvaltılarınıza taşımak için kolay bir şekilde yapabilirsiniz! İşte mıhalama yapmanın püf noktaları...

Malzemeler; 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı süt kaymağı, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır unu, 1,5 su bardağı su, 150 gram trabzon peyniri yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Süt köpüğü alınmış sade yağ olarak da bilinen tereyağını tercihen bakır bir tavaya alın. Kısık ateşte erimeye bırakın. Süt kaymağını katıp tereyağıyla birlikte sıvı bir hal alana kadar eritin. Kaymak ve tereyağı tamamen eridiğinde un katıp kısık ateşte kavurun. Sonrasında azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın.

Mısır unu renk almaya başladığında bir parça su ekleyip çektirin. Ardından kalan suyu ekleyin. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp hafifçe karıştırın. Kısık ateşte pişirmeye devam ettiğiniz kuymağı, tereyağı üzerine çıkıp renk aldığında ocaktan alığ bekletmeden sevdikleriniz afiyetle yiyin.