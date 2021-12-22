Sanatçı Murat Gözgü’nün yapım şirketinden hayranlarına duyuru

Word Top Music Popnable.com’ da Uluslararası Güvenilirlik Sertifikasına Sahip’ Siteden Alınan İstatistikler Doğrultusunda,

“Tüm Dijital Müzik Platformları” baz alarak yapılan araştırmada ise, Türkiye'de ilk yüz şarkının içerisinde:

Top 40 en iyilerde 29. Sırada yer aldı. Sanatçı, Aylardır en yüksek izlenme ve dinlenme ile zirveyi emin adımlarla ilerlemektedir.

Murat Gözgü, 1 Kasım 1983 Siirt doğumlu müzisyendir. Güneydoğu kökenli geniş bir ailenin en büyük çocuğu olsa da İstanbul’da hayatını sürdürmektedir. Bundan dolayı doğu ile batı sentezini başarıyla kendi eserlerine uyarlayan Sanatçı, kendine özgü tarzı ve yorumu ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Magazin dünyasından uzak ve sade bir Yaşam süren Sanatçı, Evli ve 2 çocuk babası mütevazi bir insan olarak bilinmektedir. Haber muhabirlilerimizin MGM Müzik Yapımcısı Azad Üzüm'le görüşüp sanatçısı hakkında, alınan bilgiler doğrultusunda, yeni eserin en yakın tarihi ocak ayı sonrasında düşünüldüğünü; Çok fazla proje olduğunu, özellikle Murat Gözgü için bir çok diziden şarkı teklifleri geldiğini, bunlarla ilgili görüşmelerin hala sürdüğünü, bu durumdan çok memnun olduğunu ifade etmiştir.

Yapımcı Azad Üzüm’ ise son olarak 15 yılı aşkın süredir bu piyasanın içerisindeyim dedi ve ekledi, böyle içtenlikle okuyabilen, nadir ses’ e sahip sanatçıların her zaman gelmediği, önümüzdeki yıllarda yurt içi ve yurtdışı konserleri olacağını belirtti.

Haber' Kulislerinden edinilen bilgilere göre ise yakın bir zamanda bir kaç eseri daha yayınlanacak olan Murat Gözgü, 2022 yılını kendi eserleri ve video klip çalışmalarıyla epey ses getirecek gibi görünüyor.