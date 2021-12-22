search menu
search
close

Sanatçı Murat Gözgü’nün yapım şirketinden hayranlarına duyuru

“Utanmadın Giderken” adlı, şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken isim olan Murat Gözgü'nü okurlarımız için derledik!

Sanatçı Murat Gözgü’nün yapım şirketinden hayranlarına duyuru
-A A+

Word Top Music Popnable.com’ da Uluslararası Güvenilirlik Sertifikasına Sahip’ Siteden Alınan İstatistikler Doğrultusunda, 

“Tüm Dijital Müzik Platformları” baz alarak yapılan araştırmada ise, Türkiye'de ilk yüz şarkının içerisinde:

 

 Top 40 en iyilerde  29. Sırada yer aldı.  Sanatçı, Aylardır en  yüksek izlenme ve dinlenme ile zirveyi emin adımlarla ilerlemektedir.

Murat Gözgü, 1 Kasım 1983 Siirt doğumlu müzisyendir. Güneydoğu kökenli geniş bir ailenin en büyük çocuğu olsa da İstanbul’da hayatını sürdürmektedir. Bundan dolayı doğu ile batı sentezini başarıyla kendi eserlerine uyarlayan Sanatçı, kendine özgü tarzı ve yorumu ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

 

Magazin dünyasından uzak ve sade bir Yaşam süren Sanatçı, Evli ve 2 çocuk babası mütevazi bir insan olarak bilinmektedir. Haber muhabirlilerimizin MGM Müzik  Yapımcısı Azad Üzüm'le görüşüp sanatçısı hakkında, alınan bilgiler doğrultusunda, yeni eserin en yakın tarihi ocak ayı sonrasında düşünüldüğünü; Çok fazla proje olduğunu, özellikle Murat Gözgü için bir çok diziden şarkı teklifleri geldiğini, bunlarla ilgili görüşmelerin hala sürdüğünü, bu durumdan çok memnun olduğunu ifade etmiştir. 

Yapımcı Azad Üzüm’ ise son olarak 15 yılı aşkın süredir bu piyasanın içerisindeyim dedi ve ekledi, böyle içtenlikle okuyabilen, nadir ses’ e sahip sanatçıların her zaman gelmediği,  önümüzdeki yıllarda yurt içi ve yurtdışı konserleri olacağını belirtti.

Haber' Kulislerinden edinilen bilgilere göre ise yakın bir zamanda bir kaç eseri daha yayınlanacak olan Murat Gözgü, 2022 yılını kendi eserleri ve video klip çalışmalarıyla epey ses getirecek gibi görünüyor. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bir türlü gündemden düşmüyor! Aleyna Tilki bu sefer kendisine küfretti Bir türlü gündemden düşmüyor! Aleyna Tilki bu sefer kendisine küfretti
Magazin
Evinizi renklendirecek duvar dekorasyonu önerileri! Evinizi renklendirecek duvar dekorasyonu önerileri!
Dekorasyon
En Güncel Galeriler
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu, süper minili pozuyla mest etti
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu, süper minili pozuyla mest etti
"Azgındım" yorumunu yapan Kardashian'dan bir olay itiraf daha!
"Azgındım" yorumunu yapan Kardashian'dan bir olay itiraf daha!
Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta'nın estetiksiz hali olay!
Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta'nın estetiksiz hali olay!
ABD'de filo kuracağım diyen Tolga Karel'in TIR'ı cayır cayır yandı
ABD'de filo kuracağım diyen Tolga Karel'in TIR'ı cayır cayır yandı
Yıllar sonra yaptıkları ayıbı itiraf etti! Meğer ikisi de...
Yıllar sonra yaptıkları ayıbı itiraf etti! Meğer ikisi de...
i Turabi'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hareket! Acun'u delirTecek!
i Turabi'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hareket! Acun'u delirTecek!
Önceki Haberler
Pirinç sabununun bu faydasına inanamayacaksınız!
Pirinç sabununun bu faydasına inanamayacaksınız!
Oldukça basit: Ev yapımı naneli diş macunu tarifi!
Oldukça basit: Ev yapımı naneli diş macunu tarifi!
Kuru ve kabarık saçları olanlar buraya!
Kuru ve kabarık saçları olanlar buraya!
Bu çay gaz sancısını anında bitiriyor!
Bu çay gaz sancısını anında bitiriyor!
Cilt kırışıklıklarından kurtulmanın sırrı burada!
Cilt kırışıklıklarından kurtulmanın sırrı burada!
Yemek odası dekorasyonu için püf noktalar!
Yemek odası dekorasyonu için püf noktalar!
Dereotunun bu faydası inanılmaz!
Dereotunun bu faydası inanılmaz!
Sakın dantelli iç çamaşırı giymeyin!
Sakın dantelli iç çamaşırı giymeyin!
Yorumlar