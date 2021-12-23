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Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu

Survivor 2022 All Star kadrosunda olacağı açıklanan boksör Adem Kılıçcı, yarışmanın başlamasına günler kala sakatlandı.

Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu
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Survivor 2022 All Star kadrosunda olacağı açıklanan boksör Adem Kılıçcı, yarışmanın başlamasına günler kala sakatlandı. Antrenman esnasında sakatlanan Kılıçcı, Acun Ilıcalı ve doktoru ile durumu değerlendirdikten sonra ameliyat oldu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Survivor 2022 All Star kadrosunu açıkladı. Kadroda yer alan isimlerden biri de başarılı boksör Adem Kılıçcı oldu. Ancak Kılıçcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sakatlandığını duyurdu.

AMELİYAT OLDU

Hastanede çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Adem Kılıçcı, "Yine her zamanki gibi zorlu ve meşakkatli bir yol nasip oldu. Yoğun bir antrenman dönemi sonunda hiç planlamadığımız bir sakatlık baş gösterdi. Acun Ilıcalı ve doktorumuzla durumu değerlendirdik ve ameliyat olma konusunda anlaştık" dedi.

YARIŞMADAKİ AKIBETİ BİLİNMİYOR

Ameliyat olan Adem Kılıçcı, bir video yayınlayarak sağlık durumunun iyi olduğunu en kısa sürede toparlanmaya çalıştığını söyledi. Ünlü ismin, rahatsızlığının ardından Survivor 2022 All Star kadrosuna katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

 

Kaynak: Haberler.com

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