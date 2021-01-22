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Ev dekorasyonunda ayna kullanımı nasıl olmalıdır şık bir dokunuş yaratın!

Ev dekorasyonunda ayna kullanımı nasıl olmalıdır? Dekorasyonda ayna kullanımının 5 yolunu sizler için hazırladık!

Ev dekorasyonunda ayna kullanımı nasıl olmalıdır şık bir dokunuş yaratın!
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Ev dekorasyonunda ayna kullanımı nasıl olmalıdır? Dekorasyonun en önemli ayrıntılarından biri de aynadır. Aynalar, bulunduğu yere derinlik kazandırmakta ve ortamı daha şık göstermeyi sağlamaktadır. Dekorasyonda ayna kullanımının 5 yolunu sizler için hazırladık! 

EVİNİZİN GİRİŞİNDE  AYNA KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİN 

Eğer evinizin girişinde ayna kullanmaya özen gösterirseniz, bu aynalar içeri giren ışığı yansıtacağından dolayı evinizin daha aydınlık gözükmesini sağlayacaktır. Camlı kapılarınıza ayna monte edebilir böylece odaya renk katabilir ve kapı arkası yerine odanın dışarıdan görünümüne engel olabilirsiniz. 

FARKLI BİR DEKOR ELDE EDİN 

 Kapı, kiriş gibi dar alanlarınıza minik aynalar takabilirsiniz. Ortamı daha şirin göstererek farklı bir dekor elde edebilirsiniz.

YUVARLAK KESİMLİ ŞIK AYNALARI TERCİH EDEBİLİRSİNİZ 

Yuvarlak kesimli aynaları tercih edebilir, dilediğiniz tasarımı oluşturabilirsiniz. Bu aynalarla hem eviniz daha şık görünecek hem de ayna gelen ışığı yansıtacağı için eviniz olduğundan daha geniş görünecektir. 

BANYO DUVARINI TAMAMEN AYNAYLA KAPLAYABİLİRSİNİZ

Karanlık bir banyonuz varsa bir duvarını tamamen aynayla süsleyerek ortama aydınlık katabilirsiniz aynı zamanda banyoyu daha geniş göstermesini sağlayabilirsiniz. 

 NOSTALJİK YAPIYI DESTEKLEYEN KOMBİNLER OLUŞTURUN 

Farklı kesim ve farklı boyutlardaki aynalarla, nostaljik ve rustik yapıyı destekleyen kombinler oluşturabilirsiniz.

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