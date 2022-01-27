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Bircan Bali'nin Ekrem İmamoğlu eleştirileri Nevşin Mengü'yü küplere bindirdi

Bircan Bali'nin Ekrem İmamoğlu eleştirileri Nevşin Mengü'yü küplere bindirdi

Bircan Bali'nin Ekrem İmamoğlu eleştirileri Nevşin Mengü'yü küplere bindirdi
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Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında İstanbul'daki kar yağışları konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Bircan Bali'ye bir tepki de gazeteci Nevşin Mengü'den geldi. Adeta küpleri binerek kinayede bulunan Mengü, "Televizyonları açtığınız zaman uzmanlardan bilgileniyorsunuz arkadaşlar. Çok şükür Türkiye'de böyle bir televizyon yayıncılığı var" dedi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışları nedeniyle megakentte hayat adeta felç olmuş, TEM başta olmak üzere yollar tıkanmış ve vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalmıştı. Bu esnada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise bir balıkçıda görüntülenmesi gündem oldu ve tartışmalar bir anda siyasi bir noktaya getirildi. Hatta bir gün sonra İmamoğlu, "19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur" demişti.

 BİRCAN BALİ'NİN SÖZLERİ NEVŞİN MENGÜ'YÜ KIZDIRDI

Kar yağışından doğan mağduriyetlerin tartışıldığı sırada Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında meselenin siyasi bir eksende konuşulması gazeteci Nevşin Mengü'yü küplere bindirdi.

"LEB-İ DERYA OLAN KAYNAKLAR NEREDE?"

Programda Bircan Bali, "Yerel yönetim seçimlerinde bütün adaylar konuşurken Sayın İmamoğlu şunu söylemişti: İstanbul bir leb-i derya. Arkadaşlar o kadar çok kaynak var ki, sizleri öyle güzel yerlere getireceğim ki dediğinde herkes hepimiz inanmıştık. O kaynakların nerede olduğunu sormak istiyorum ben. Gerçekten leb-i derya olan olan şeylerin nerede olduğunu sormak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

NEVŞİN MENGÜ: DUYMUŞ BİR YERDEN

Bu sözleri "Uzmanlar televizyonda karla mücadelenin nasıl yapılacağını değerlendiriyor" diyerek tiye alan Nevşin Mengü, "Kadıncağız lebi-i derya diye tutturmuş. Ne demek onu da bilmiyor herhalde. Deniz kenarı, denizin ağzında demek. Ne alakası var, bilmiyor herhalde, duymuş bir yerden. Televizyonları açtığınız zaman uzmanlardan bilgileniyorsunuz arkadaşlar. Çok şükür Türkiye'de böyle bir televizyon yayıncılığı var" dedi.

Kaynak: Haberler.com 

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