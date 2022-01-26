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Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya bomba suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi

Rachel Wood, 2007 yılındaki klip çekiminde eski nişanlısı şarkıcı Marilyn Manson'un rol yaptıkları sırada, sahnede zorla kendisiyle ilişkiye girdiğini öne sürdü

Kadın oyuncudan ünlü şarkıcıya bomba suçlama: Klip çekiminde benimle zorla cinsel ilişkiye girdi
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Dünyaca ünlü oyuncu Evan Rachel Wood'un yıllar sonra yaptığı itiraf, sanat camiasında büyük yankı uyandırdı.Wood, 2007 ile 2010 yılları arasında aşk yaşadığı rock şarkıcısı Marilyn Manson'ın 2007'de çıkardığı Heart-Shaped Glasses şarkısının klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

BELGESELDE ANLATTI

34 yaşındaki Wood, Manson'a yönelik iddialarını ortaya koyduğu ve Sundance Film Festivali'nde gösterilen 'Phoenix Rising' adlı belgeselde suçlamalarda bulundu.

"KLİPTE GERÇEKTEN BİRLİKTE OLDU"

Belgeselde Wood, Heart-Shaped Glasses adlı şarkının video çekiminin planlandığı gibi gitmediğini söyleyerek, "Klip için simüle edilmiş bir sahne planlamıştık. Ancak kameralar çalışmaya başlar başlamaz benimle gerçekten birlikte olmaya başladı. Bu asla rıza gösterdiğim bir şey değildi" dedi.

"SAHNE PROFESYONEL DEĞİLDİ"

Yönetmen koltuğunda Amy Berg'in oturduğu belgeselde konuşan Wood, "Ben profesyonel bir oyuncuyum, hayatım boyunca bunu yaptım ve bugüne kadar hayatımda hiç bu kadar profesyonel olmayan bir sette bulunmadım. Tam bir kaos vardı ve kendimi rahat hissetmiyordum. Kimse beni korumuyordu. Videoyu çekmek gerçekten üzücü bir deneyimdi" diye konuştu. 'Westworld' dizisiyle yıldızı parşayan Wood, "Kendimi nasıl savunacağımı veya hayır diyeceğimi bilmiyordum çünkü asla karşılık vermemek için şartlandırılmış ve koşullandırılmıştım, sadece emirlere uymak için" diye devam etti.

O AN HİSSETTİKLERİNİ AÇIKLADI

O anlarda hissettiklerini ve set ekibinin nasıl şaşırdığını da "İğrendim ve sanki yanlış bir şey yapmışım gibi hissettim ve ekibin gergin olduğunu, ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyebilirim" diye anlattı.

 Snob Magazin - Magazin Haberleri

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