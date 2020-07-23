search menu
search
close

Işıltılı cilt makyajı nasıl yapılır fondötenin içerisine aydınlatıcı karıştırın!

Sağlıklı görünen ışıl ışıl bir makyaj yapmak için kat kat fondöten uygulamak yerine bir kaç basit dokunuşla ince içten parlayan bir makyaja ne dersiniz?

Işıltılı cilt makyajı nasıl yapılır fondötenin içerisine aydınlatıcı karıştırın!
-A A+

Günlük yaptığınız makyajlar sizi yeterince tatmin etmiyor ve sönük olduğunu düşünüyorsanız. Cildinize ufak ışıltılar ekleyerek ufak dokunuşlarla cildinize sağlıklı görü görünüm kazandırabilirsiniz. İşte elmaelma.com okurları için hazırladığımız ışıltılı makyajın sırrını paylaştık! Sizde gündelik makyajlarınıza içten parlayan bir görünüm kazandırmak istiyorsanız detayları haberin devamında bulabilirsiniz!

FONDÖTENE UFAK KARIŞIMLAR EKLEYİN!

Yüzünüzde mat ve kalıp gibi duran fondöteninizi hem inceltmek hem de içten parlayan bir aydınlık vermek istiyorsanız fondöteninizin içerisine biraz aydınlatıcınızdan ekleyebilirsiniz. Böylece yüzünüz gün sonuna kadar ışıl ışıl bir görünüm kazanarak aynı zamanda canlı bir cilt görünümü sağlayabilirsiniz. Ancak fondöteninizin içerisine ekleyeceğiniz aydınlatıcı sim sim görünümlü olmamasına özen gösterin!

HIGHLIGHTER KULLANIMLARINIZI DEĞİŞTİRME ZAMANI!

Toz yerine krem allıklara yer verin! Işıltılı ve canlı bir görünüm için toz allık yerine krem allık kullanmaya özen gösterin toz yerine krem ürün kullanımı kalıcılığı arttıracaktır. 

AYDINLATICI NEREYE SÜRÜLÜR?

Aydınlatıcıyı yüzün her bölgesine sürmek yanlış bir uygulamadır. Cildinize ışıltı kazandırmak için yukarda önermiş olduğumun gibi fondötenin içerisine ekleyebilirsiniz. Ancak fondöten üzerine aydınlatıcı uygularken yüzün her bölgesine değil, elmacık kemiklerinize burun kemiğinize ve kaş kemiğinizin altına uygulamak yeterli olacaktır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte kilo aldırmayan unsuz ekmek yapımı! İşte kilo aldırmayan unsuz ekmek yapımı!
Diyet
Kanye West'ten bomba iddia: Beni otel odasında meslektaşımla aldattı! Kanye West'ten bomba iddia: Beni otel odasında meslektaşımla aldattı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Önceki Haberler
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele!
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele!
Şeyma sınırları zorladı! Üstsüz pozunu paylaştı!
Şeyma sınırları zorladı! Üstsüz pozunu paylaştı!
Kahvaltının vazgeçilmezi: Pofuduk krep tarifi
Kahvaltının vazgeçilmezi: Pofuduk krep tarifi
Cinsellik hakkında doğru bilinen 4 yanlış!
Cinsellik hakkında doğru bilinen 4 yanlış!
Tatlı krizlerinin çaresi: Sütlaç tart
Tatlı krizlerinin çaresi: Sütlaç tart
Sebzelerin enfes harmonisi: Yoğurtlama
Sebzelerin enfes harmonisi: Yoğurtlama
Asosyel müzisyenden ilk single!
Asosyel müzisyenden ilk single!
Survivor'ın yıldızı ada psikolojisinden kurtulamadı!
Survivor'ın yıldızı ada psikolojisinden kurtulamadı!
Yorumlar