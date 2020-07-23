Işıltılı cilt makyajı nasıl yapılır fondötenin içerisine aydınlatıcı karıştırın!

Günlük yaptığınız makyajlar sizi yeterince tatmin etmiyor ve sönük olduğunu düşünüyorsanız. Cildinize ufak ışıltılar ekleyerek ufak dokunuşlarla cildinize sağlıklı görü görünüm kazandırabilirsiniz. İşte elmaelma.com okurları için hazırladığımız ışıltılı makyajın sırrını paylaştık! Sizde gündelik makyajlarınıza içten parlayan bir görünüm kazandırmak istiyorsanız detayları haberin devamında bulabilirsiniz!

FONDÖTENE UFAK KARIŞIMLAR EKLEYİN!

Yüzünüzde mat ve kalıp gibi duran fondöteninizi hem inceltmek hem de içten parlayan bir aydınlık vermek istiyorsanız fondöteninizin içerisine biraz aydınlatıcınızdan ekleyebilirsiniz. Böylece yüzünüz gün sonuna kadar ışıl ışıl bir görünüm kazanarak aynı zamanda canlı bir cilt görünümü sağlayabilirsiniz. Ancak fondöteninizin içerisine ekleyeceğiniz aydınlatıcı sim sim görünümlü olmamasına özen gösterin!

HIGHLIGHTER KULLANIMLARINIZI DEĞİŞTİRME ZAMANI!

Toz yerine krem allıklara yer verin! Işıltılı ve canlı bir görünüm için toz allık yerine krem allık kullanmaya özen gösterin toz yerine krem ürün kullanımı kalıcılığı arttıracaktır.

AYDINLATICI NEREYE SÜRÜLÜR?

Aydınlatıcıyı yüzün her bölgesine sürmek yanlış bir uygulamadır. Cildinize ışıltı kazandırmak için yukarda önermiş olduğumun gibi fondötenin içerisine ekleyebilirsiniz. Ancak fondöten üzerine aydınlatıcı uygularken yüzün her bölgesine değil, elmacık kemiklerinize burun kemiğinize ve kaş kemiğinizin altına uygulamak yeterli olacaktır.