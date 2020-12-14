Gıdı ve çene şekillendirme nasıl yapılır uzmanlar açıklıyor!

Daha belirgin bir çene hattı ve gıdısız bir görüntü gençlikle ve çekicilikle ilişkilendiriliyor. Yalnızca kadınların değil erkeklerin de sıklıkla başvurduğu gıdı ve çene şekillendirme prosedürleri popülerlik kazanmaya devam ediyor. Gençler arasında en çok tercih edilen yüz estetiği prosedürleri arasında yer alan gıdı ve çene şekillendirme uygulamaları hakkında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Op. Dr. Mehmet Sürmeli önemli bilgiler aktardı."

Gıdı ve çene bölgesindeki sarkmalar kozmetik kaygılar yaratıyor

Yaşlandıkça cilt elastikiyeti azalır, yüzde hacim kaybı yaşanır, yanak bölgesi sarkar ve yerçekiminin etkisi, “jawline” olarak da adlandırılan gıdı ve çene hattında görülmeye başlar. Fakat bu kozmetik problem her zaman ilerleyen yaşa bağlı olarak ortaya çıkmaz. Gençlerde de kilo değişimleri gıdının belirginleşmesine ve çene hattının düzensizleşmesine neden olabilir. Gıdı bölgesindeki yağlanma ve çene bölgesindeki yapısal değişimler yüz hatlarının belirginliğini yitirmesine ve yüz orantısının bozulmasına neden olarak kişinin estetik kaygılar duymasına yol açabilir. Bunun temel nedeni güçlü bir çene şekline ve çizgisine sahip olmak ile gençliğin, güzelliğin ve çekiciliğin bağdaştırılmasıdır. Çene şekillendirme uygulamaları sayesinde çene ucu belirginleştirilebilir, çene köşeleri keskinleştirilir ve gıdı ile çenenin birleşim noktaları daha net bir görünüme kavuşturulabilir. Gıdı bölgesindeki yağların VASER liposuction yöntemi ile alınması da kişide özgüven sorunları yaratan faktörlerin elimine edilmesini sağlayabilir.

Jawline dolgusu ile etkili sonuçlar alınıyor

Çene dolgusu olarak da adlandırılan Jawline dolgusu, çenenin alt köşesinden çene ucuna dek uzanan bölgeye uygulanan bir dolgu türü olarak tanımlanabilir. Jawline olarak bilinen bu hat yüz ovalinin sınırlanmasını sağlar ve yüz şeklini belirler. Jawline bölgesinin gergin ve net hatlara sahip olması yüzü de yaşlanma belirtilerinin sıklıkla görüldüğü boyun bölgesini de daha ince gösterir. Sanıldığının aksine dolgu uygulamaları yalnızca ciltte hacimsel kayıp yaşanan bölgelere ve dudaklara yapılmaz. Çene ucu ve jawline bölgesinde de dolgu uygulamaları ile çok başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Jawline oluşturmak için yapılan dolgu uygulamaları sırasında alt çene köşesi belirgin bir görünüme kavuşturulurken çene ucu bölgesi de belirginleştiriliyor. Çene ucu ve alt çene köşesi net bir şekle kavuşturulurken bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda bu iki bölge arasında kalan hat da dolgu ile şekillendirilebiliyor. Böylece çene konturundan memnun olmayan kişiler de Jawline dolgusu sonuçlarından memnun olabiliyor.

Gıdı bölgesinde yağlar vaser liposuction ile alınabiliyor

Gıdı bölgesinde yağlanma şikayeti olan kişilerde Vaser liposuction uygulaması en etkili yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Gıdı bölgesindeki yağların alınması amacıyla da gerçekleştirilebilen Vaser liposuction sırasında vücuttan çıkarılan yağlar yüzdeki farklı bölgelere hacim verilmesi amacıyla enjekte edilebiliyor. Lokal anestezi altında yapılan bu uygulamalardan sonra kişinin hemen normal hayatına devam edebilmesi de tekniğin daha çok tercih edilmesinde etkili oluyor.

Gıdı ve çene şekillendirmede farklı yöntemler de var

Estetik farkındalığın artması ve medikal estetik uygulamalarının çeşitlenmesi kişinin ihtiyaçları doğrultusunda farklı prosedürlerin uygulanabilmesine imkan tanıyor. Jawline şekillendirmede Jawline dolgusu çok etkili bir yöntem olmakla birlikte Scarlet S cihazı ile ameliyatsız cilt gençleştirme işlemlerinden de yüksek bir memnuniyet sağlanabiliyor.İlerleyen yaşa ve çevresel faktörlere bağlı olarak cilt elastikiyetini sağlayan kolajen liflerin sıkılaştırılmasını sağlayan bu uygulamada mikro iğneler aracılığı ile cilt altına Radyo Frekans enerjisi veriliyor. Uygulama hızlı ve oldukça konforlu bir şekilde gerçekleşiyor, hastalarımız minimum derecede ağrı hissediyor. Seansın özel bakım gerektirmemesi ve her yaş grubundaki kişiye güvenle yapılması bu medikal uygulamanın avantajlarını artırıyor. Gıdı ve çene şekillendirmenin yanı sıra Scarlet S; cilt gençleştirme, cilt germe, cilt sıkılaştırma, ince kırışıklıkların tedavisi, sebum dengelenmesi, kol sarkmalarının giderilmesi ve vücut sıkılaştırma gibi alanlarda da tercih edilebiliyor.

Ameliyatsız yüz estetiği uygulamaları kişiye özel planlanmalı

Yaşlanma, hava kirliliği, yanlış beslenme, yaşam tarzı, maruz kalınan stres gibi birçok faktör ciltte yaşlanmaya neden olabiliyor. Günümüzde ameliyatsız yüz estetiği uygulamaları ile zamanın izleri geri alınabiliyor ancak bu uygulamaların da kişi özelinde planlanması gerekiyor. Yüzdeki yaşlanma belirtileri doğrultusunda farklı uygulamalar eş zamanlı gerçekleştirilerek elde edilen sonuçların başarısı artırılabiliyor. Örneğin Jawline dolgusu ile gıdı ve çene şekillendirilmesi yapılan hastaların elmacık kemikleri belirginleştirilebiliyor ya da nazolabial bölgede oluşan kırışıklıklar giderilerek göz alıcı bir değişim elde edilebiliyor.

KAYNAK:MAHMURE