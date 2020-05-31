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Bıttım sabununun saça faydaları neler kepeği yok ediyor!

Türkiye'nin Siirt şehrinde yetişen bıttım ağacından elde edilen bıttım sabununun saça olan faydaları mucize yaratıyor!

Bıttım sabununun saça faydaları neler kepeği yok ediyor!
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Türkiye'nin Siirt ilinde yetişen bıttım ağacının cilde ve saça olan mucizevi faydalarını duymuş muydunuz? Saçtaki birçok sorunu tedavi eden bıttım sabununun cilde ve saça olan faydaları mucizevi etki yaratıyor. Bıttım sabunu ne işe yarar? Faydaları neler? Bıttım ağacının menengiç yapraklarından elde edilen  bıttım sabununun faydalarına gelin hep beraber bakalım! İşte bıttım sabununun bilinmeyen faydaları! 

Yapımı oldukça zordur 

Bıttım, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Bıttım menengiç yağından elde edilmektedir. Bıttımın yapımı oldukça zordur. Birçok işlemden geçmektedir. Bıttım özellikle Siirt iline aittir. Diğer illerde de farklı isimler almaktadır. Menengiç, çitlenbik, çedene, çıtlık, çitemik gibi isimlerle bilinen bıktım sabununun katkısız olanları saça ve cilde olumlu etkiler bırakıyor.

Saç düplerindeki yaraları yok ediyor

Saçlara düzenli olarak uygulanan bıttım saç dökülmesini önlemesinden tutun da saçtaki mantar ve saç diplerindeki yaraları bile yok etmeye yarar sağlamaktadır. 

Saçlara parlaklık kazandırıyor 

Bıttım sabunu aynı zamanda saçları canlı ve parlak göstermektedir. Bunun yanı sıra saçlardaki beyazlamaları da ortadan kaldırmaya yarar sağlamaktadır. 

Saç derisindeki bakterileri yok ediyor 

Tıkanan saç gözeneklerini açarak, saç derisindeki bakterilerin giderilmesine olanak sağlar. Bunun yanı sıra saçlarına sürekli olarak fön çeken ya da düzleştirici kullanan kadınların saçlarında oluşan kırıkları da tedavi etmeye yarar sağlamaktadır. 

Saçtaki yağı emerek kepeği yok ediyor 

Varis tedavisinde de kullanılabilen bıttım sabunu, saçtaki fazla yağı emerek, kepeği yok eder.

Nasıl kullanılır? 

Saçlarınızı ıslatın ve bıttım sabununu saçlara sürerek köpürtün. Saç diplerine masaj yaparak uyguladıktan sonra su ile durulayabilirsiniz. Saçlarınızı parlak göstermek ve sorunları ortadan kaldırmak istiyorsanız, 1 gün bıttım sabunu kullanıp 2. gün şampuan kullanabilirsiniz. Aynı şekilde cildinize de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Saçlarınızdaki değişimi kısa süre içerisinde fakr edeceksiniz. Saçlarınızdaki kırıkların tedavi olduğunu da fark edeceksiniz. 

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