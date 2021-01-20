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Hindistan sütü şampuanı nasıl yapılır hem sağlıklı hem organik!

Saç bakımında kimyasal içerikli şampuanlara güvenmiyorsanız kendi şampuanınızı yapmaya ne dersiniz. İşte evde hindistan sütü şampuanı yapımı!

Hindistan sütü şampuanı nasıl yapılır hem sağlıklı hem organik!
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Saç bakımında kimyasal içerikli şampuanlara güvenmiyorsanız doğru yerdesiniz. Elmaelma.com olarak sizlerle evde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz, hindistan sütü şampuanının nasıl hazırlandığını paylaştık. Saçlarınızı besleyerek capcanlı görünmesini sağlayacak olan bu şampuanla saçlarınız kaybettiği ışıltısını geri kazancak. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile hindistan sütü şampuanının yapılışı! 

Malzemeler; 1/3 su bardağı organik şampuan (bebek şampuanı olabilir), 1/4 fincan Hindistan cevizi sütü, 1 çay kaşığı E vitamini yağı, 10-20 damla uçucu yağ yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Uçucu yağlar dışındaki tüm malzemeleri bir şampuan şişesi veya kavanozda birleştirin, birazcık karıştırdıktan sonra uçucu yağınızı ekleyin ve iyice karıştırın. İşte organik hindistan ceviz sütü organik şampuanınız hazır! Ancak elde ettiğiniz bu şampuanı sadece 1 ay kullanabilirsiniz. Aynı zamanda saçınıza uygulamadan önce organik şampuanınızı çalkalamayı unutmayın!

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