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Hilary Duff çok fazla koronavirüs testi yaptırdığı için gözü enfeksiyon kaptı

Oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff, Younger dizi çekimleri için çok fazla koronavirüs testi yaptırdıktan sonra gözünün enfeksiyon kaptığını söyledi.

Hilary Duff çok fazla koronavirüs testi yaptırdığı için gözü enfeksiyon kaptı
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Oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff, Younger dizi çekimleri için çok fazla koronavirüs testi yaptırdıktan sonra gözünün enfeksiyon kaptığını söyledi.

Ünlü oyuncu Hilary Duff, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda hayranlarını üzdü.Dünyaca ünlü güzel oyuncu dizi çekimleri için çok fazla koronavirüs testi yaptırdıktan sonra gözünün enfeksiyon kaptığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

DİZİ ÇEKİMLERİ İÇİN KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRIYOR

Instagram'dan açıklama yapan Younger oyuncusu Hilary Duff dizi çekimleri için çok sayıda Kovid-19 testi yaptırdıktan sonra gözünde enfeksiyon oluştuğunu söyledi.

 SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Duff, gözündeki enfeksiyonu sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

"Gözlerim garip görünmeye ve acımaya başladı. Acile gittim. Yaptırdığım bütün Kovid-19 testlerinden dolayı gözüm enfeksiyon kapmış."

 

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