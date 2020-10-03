Vajina sağlığını korumak için içini yıkmayın! işte 4 yöntem!

Kadınların sağlıkk problemleri arasında sıklıkla şiket edilen bölgelerden biri de vajinadır. Genital bölgede sürpriz bir sağlık sorunu ile karşılaşmak istemiyorsanız uzak durmanız gereken alışkanlıkları elmaelma.com olarak bir araya getirdik! Söz konusu doktor olduğunda kadınların gitmekten çekindiği ve düşündürücü konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar düzenli kontroller ve testler her zaman dikkate alınması gereksede işte vajina sağlığını korumanın önemli noktaları...

VAJİNA TEMİZLİĞİNDE İÇİNİ YIKAMAYIN!

Bir uzman tarafından aksi söylenmediği taktirde vajina temizliğinizi yaparken içini yıkmayın! Tuvalet temizliğinde her zaman önden arkaya olacak şekilde temizlemeye özen gösterin. Aksi taktirde bakteriler vajina bölgesine bulaşabilir ve sağlık sorunlarının başlangıcına sebebiyet verebilir.

İÇ ÇAMAŞIRI KULLANIMLARINA DİKKAT!

Vajinanızla birebir temas ettiği için iç çamaşırı seçerken özellikle pamuklu olmasına özen gösterin. Pamuklu ve ince iç çamaşırları genital bölgenizin hava almasını sağlayacaktır. Bunun için sık sık nemli olan bölgenin enfeksiyon olmaması için iç çamaşırı kullanımlarınıza özen göstermeyi ihmal etmeyin!

TAMPON KULLANIYORSANIZ DİKKAT!

Özellikle adet dönemlerinde kullanım rahatlığı nedeniyle tampon kullananlardansanız tamponunuzu bu dönemlerde sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin! Tamponun uzun süre vajina bölgenizde kalması da aynı şekilde çeşitli enfeksiyon oluşumuna neden olabilir. Bunun için gün içerisinde tampon kullanımlarınızda sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin!

RUTİN KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN!

Uzman bir doktor kontrollerini ihmal etmeyin. Her ne kadar şuan için bir sorun görünmese de ilerleyen dönemler için oluşabilecek herhangi bir riske karşı erken teşhis olabilmesi için jinekolog muayeneyi ihmal etmeyin!