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Hamilelikte kuyruk sokumu ağrısını azaltmak için bağırsakları rahatlatın!

Hamilelik döneminde sıklıkla şikayet edilen sorunlardan biride kuyruk sokumu ağrısıdır bu ağrıları azaltmak için bağırsakları rahat tutmak önemli!

Hamilelikte kuyruk sokumu ağrısını azaltmak için bağırsakları rahatlatın!
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Hamilelik döneminde sıklıkla görülen ağrılardan biri de kuyruk sokumu ağrılarıdır. Özellikle hamilelik döneminin son zamanlarına doğru artan kuyruk sokumu ağrıları anne adayı için zorlayıcı olabiliyor. Bebeğini kucağına sağlıklı bir şekilde almak için gün sayan anne adaylarının sıklıkla şikayetçi olduğu kuyruk sokumu ağrıları hakkında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr.İbrahim Rızvanoğlu hakkında önemli bilgiler verdi. Gebelik döneminde kuyruk sokumu ağrısı nasıl azaltılır? Hamilelikte kuyruk sokumu ağrısı neden olur? Kuyruk sokumu ağrısının tedavisi var mı? İşte kuyruk sokumu ağrısı çeken anne adaylarının hamilelik döneminde bu ağrıyla baş edebileceği tedavi yöntemleri ve önerilerini Elmaelma.com'da bulabilirsiniz!

Omurgamızın en alt sırasında bulunan ‘’pöç kemiği ‘’ olarak da bilinen kuyruk sokumu birbiriyle eklemleşen  toplam 4 adet kemikten oluşur. Kuyruk sokumu ağrıları özellikle gebelerde sık görülür ve gebeliğin son haftalarında daha da artar.

Hamilelik Döneminde Kuyruk Sokumunda Ağrı Olmasının 2 Nedeni Var!

Birinci sebep, gebelik süresince salgılanan ve son haftalarda üst seviyelere çıkan hormonlardır. Bu hormonlar leğen kemiğini birbirine bağlayan lif yapıları gevşeterek, leğen kemiğinin hacmini önemli oranda arttırır. Böylece gebeliğin sonunda bebek anne karnından rahatça çıkabilmektedir. Kemikler arasındaki bu gevşeme,  vücut ağırlığının kaslardan  ve liflerden ziyade kemiklere yüklenmesine sebep olur. Her zaman taşıdığından daha fazla yük taşıyan kemikler, özellikle de kuyruk sokumu ve kasık kemikleri bu zorlanmaya ağrıyla yanıt verir.

İkinci sebep, gebeliği olmayan bir kadında karın- leğen bölgesinde bağırsaklar, idrar torbası, yumurtalar, kaslar, damar-sinirler vb. anatomik yapılar bulunur. Gebelik döneminde bu yapıların yanı sıra fetüs (bebek) bulunur. Ekstra bir hacme ve ağırlık artışına sebep olan bu durum kemiklere özellikle de kuyruk sokumu kemiğine baskı yaparak ağrıya sebep olur.

hamilelik dönemi kuyruk sokumu ağrısı

Kuyruk Sokumu Ağrısını Ne Arttırır?

  • Normalden hızlı veya fazla kilo alımı,
  • Kabızlık (bağırsaklarda doluluk yaparak ekstra hacme sebep olarak ağrıyı arttırır)
  • Öksürme/Hapşurma gibi karın içi basıncı arttıracak durumlar
  • Uzun süreli ve özellikle de sert zeminlere oturma
  • Kuyruk sokumu üzerine düşmeler
  • Daha önceden geçirilmiş ve yanlış kaynamış kırıklar
  • Ağır kaldırma

 

Ağrıyı Azaltmak İçin Ne Yapılabilir?

  • Egzersiz / Aerobik / Pilates
  • Ani hareketlerden özellikle de öne eğilmekten kaçınmak
  • Bağırsakları rahat tutmak
  • Ağrı kesici kremler ve gebeliği etkilemeyen gruplardan seçilecek ağrı kesici tabletler
  • Kuyruk sokumu kemiğine uzman ve tecrübeli hekimler tarafından yapılacak özel iğneler..(blokaj tedavisi)

 

Kuyruk Sokumu İğnesi Tehlikeli Mi?

Bu iğne ameliyathane şartlarında lokal anestezi altında (ağrısız) bir şekilde uygulanır. Özel bir teknikle kuyruk sokumunun ağrı hissini alan sinir yumağına iğneyle girilir ve geçici süreli sinirleri uyuşturucu bir ilaç karışımı verilir. Bu ilaç sayesinde ağrı hissi uzunca bir süre bloke edilmiş olur. Bu işlem toplamda 15 dakika sürer ve aynı gün kişinin yürümesine ve eve çıkmasına izin verilir. İşlemin gebelik veya sağlık açısından, her ilaç gibi nadiren de olsa alerjik reaksiyon yapabilme ihtimali dışında bir riski bulunmamaktadır.

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