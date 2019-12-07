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Mide gribi nedir toplu taşıma araçlarına dikkat!

Mide gribi nedir? Belirtileri nelerdir? Kişinin yaşam kalitesinin düşmesine neden olan mide gribine dair tüm bilinmesi gerekenleri sizler için araştırdık!

Mide gribi nedir toplu taşıma araçlarına dikkat!
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Soğuk havaların gelmesiyle birlikte mevsim değişiklikleri, bağışıklık sistemimizin düşmesine ve grip olmamıza yol açıyor. Bu basit gibi görünen ama aslında kişinin yaşam kalitesini düşüren hastalığın midemizde de olabileceğini biliyor muydunuz? Evet kulağa biraz farklı geldiği doğru ama gerçek! Mide gribinden bahsediyoruz. Mide gribi nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Bu gibi soruların yanıtlarını  İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Çelik'ten öğrendik. İşte mide gribine dair tüm bilinmeyenler! 

KAPALI ORTAMLARDA GEÇİRİLEN SÜRENİN ARTMASI MİDE GRİBİNE YOL AÇIYOR!

Bu virüsü diğer gripten ayıran en temel etken havaarın soğuması değil. Normal grip genel olarak havaların soğumasıyla, bağışıklık sisteminin düşmesinden kaynaklanırken mide gribi, kapalı ve kalabalık ortamlarda vakit geçirmenin artması sebebiyle meydana geliyor. 

KARIN AĞRISI VE KUSMAYA NEDEN OLUYOR 

Grip denilince hepimizin aklına burun akıntısı, öksürük ve tıkanan burunlar geliyor. Normal bir gripte ortaya çıkan bu belirtiler mide gribinde yerini karın ağrısı, kusma ve ağrılara bırakıyor. Mide giribi çok kolay yakalanılabilen bir hastalıktır. 

EN ÇOK ÇOCUKLARDA VE YETİŞKİNLERDE GÖRÜLÜYOR 

Norovirüs denilen bu virüsün herkese bulaşma imkanı bulunuyor. Bir insan hayatı boyunca birden fazla mide gribine yakalanabilir. Bu virüse yakalanma olasılığı ise en çok çocuklarda ve yetişkinlerde görülüyor. 

Mide gribinin pek çok belirtisi bulunmaktadır. Bunlar; mide bulantısı, ishal,kusma,karın ağrısı,karın krampları gibi belirtilerdir. 

ELLERİNİZİ TEMİZ TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİN 

Mide gribi çok kolay bir şekilde bulaşabilen bir rahatsızlıktır. Özellikle hastanın dışkısında ve kusmuğunda çok fazla miktarda bulunan bu virüsun olduğu noktalara temas edilmesi durumunda hastalık kolaylıkla bulaşmaya neden olmaktadır. Bu hastalık en çok toplu taşıma araçlarından bulaşıyor. Kalabalık ortmlarda, özellikle de toplu taşıma araçlarında vakit geçirdikten sonra ellerinizi mutlaka yıkamaya özen göstermelisiniz. 

BOL SIVI TÜKETMEK ÖNEM TAŞIYOR 

Mide gribinin tedavisi bol sıvı tüketme ile olmaktadır. Hastalığa karşı herhangi bir aşı üretilmemiştir. Bu noktada en önemli tedavi şeklini bol bol sıvı tüketerek yapabilirsiniz. Bu şekilde vücut boşaltım yoluyla virüsü dışarıya atacaktır. Bunun yanı sıra oluşan sıvı kaybını gidermek için serum desteği sağlanabilir.  

 

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