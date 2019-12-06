Bisiklet sürmenin faydaları neler stresi azaltıyor!

Sağlıklı olmak ve fit bir vücuda kavuşmanın birçok yolu var. Bunlardan biri de hareketi ve aktif olmayı alışkanlık haline getirmek. Bisiklet sürmek, hareketli bir yaşam alışkanlığı oluşturmanın en eğlenceli yollarından. Bisiklet sürmenin daha önce hiç duymadığınız 10 yararı sizler için bir araya getirdik. Bu yararları okuyunca bisikleti hayatınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz!

Kasları güçlendirir

Bu eğlenceli egzersiz kaslarınızı da güçlendirebilir. Kaslar ne kadar çok aşınır ve yıpranırsa, o kadar kuvvetlenirler. Bisiklete binmek aynı zamanda yaralanmaların daha hızlı iyileşmesini kolaylaştırır. Düzenli bisiklet kullananlar, kullanmayanlara göre daha çevik, esnek ve dayanıklı olacaktır.

Kalp sağlığını geliştirir

Bisiklet, aslında aerobik bir egzersiz olduğu için kalp sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Kaslardaki oksijen tükenmesi kalbi daha fazla oksijenli kan sağlamaya zorlar ve böylece daha hızlı çalışmasını sağlar. Kalbinizle birlikte, bisiklet kullanmak kan damarlarınızı ve akciğerlerinizi de çalıştırarak kalp sağlığınızı artırmanıza yardımcı olur.

Kilo vermeye yardımcı olur

Kilo vermek istiyorsanız bisiklet, yapılacak en etkili egzersizlerden biridir. Bisiklet sürmek sadece kalori yakmaya değil, vücudunuzun pek çok bölgesinin çalışmasına ve sıkılaşmasına yardımcı olur.

Duruşu geliştirir

Bisiklet sürerken dengede kalmak için uğraşırsınız. Bu dengeleyici hareket, duruşunuzu ve tüm vücut koordinasyonunuzu geliştirmeye yardımcı olur, üst vücut kaslarınızı güçlendirir. Duruşunuz ve yürüyüşünüz kas kuvveti, kondisyon, kilo, vb. gibi diğer faktörler tarafından da belirlenir. Bütün bu faktörler, her gün en az 30 dakika boyunca bisiklet sürmeniz durumunda düzene girer.

Stresi azaltır

Stres, size hayal edebileceğinizden daha fazla zarar verir. Kilo alımı, kanda LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinde artış, astım, diyabet, sindirim problemleri, erken yaşlanma, anksiyete, baş ağrısı, yüksek tansiyon, depresyon, kardiyovasküler hastalık ve Alzheimer hastalığına yol açabilir. Bisiklete binmek ise sizi zihninizi rahatsız eden sorunlardan uzak tutarak stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Doğumu kolaylaştırır

Her gün en az 30-45 dakika bisiklete binen kadınlar doğum sırasında daha az komplikasyona sahip olma eğilimindedir. Bisiklet, kemik ve kas gücünü, duruş, esneklik ve dayanıklılığı artırır, sırt kaslarının oluşturulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, doğum sırasında herhangi bir komplikasyondan kaçınmak istiyorsanız, bisiklet sürmeniz şiddetle tavsiye edilir. Ancak, hamilelik sırasında herhangi bir egzersiz uygulamasına başlamadan önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

Beyin fonksiyonunu artırır

Bisiklete binmek, dikkat etmenizi, kas fonksiyonlarını koordine etmenizi ve dengeyi korumanızı gerektirir. Dahası, bisiklet kullanmak rahatlamanıza yardımcı olur bu da zihninizi temizler ve daha iyi kararlar almanızı sağlar. Bisiklete binmek aynı zamanda beynin hipokampus bölgesinde yeni hücrelerin büyümesini kolaylaştırır ve beyne ulaşan oksijen miktarını artırır. Bu da nörodejeneratif hastalıklardan korur.

Yaşlanmayı geciktirir

Bisiklete binmek, oksijenin kullanılabilirliğini artırmaya yardımcı olur, toksik birikimi azaltır, kalp sağlığını artırır ve kas oluşturmaya yardımcı olur. Tüm bunlar ise yaşlılık belirtilerini geciktirir.

Çevre dostu

Bisiklete sürmek yakıt yakmanızı gerektirmez. Kirliliği ve yakıt talebini azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olur. Birçok ülke vatandaşlarını işe veya okula gidip gelmek için bisiklete binmeye teşvik eder. Kesinlikle sağlıklı ve sürdürülebilir bir seçenek.

Cinsel yaşamı geliştirir

Son olarak, bisiklet cinsel yaşamınızı da iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bisiklete binme, kalp sağlığını iyileştiren ve kan akışını artıran bir aktivitedir. Bu da cinsel isteğin artmasına neden olur. Tüm bunların yanı sıra partnerinizle beraber bisiklet sürmek size ruhen de iyi gelecektir.