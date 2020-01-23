search menu
search
close

Makyaj malzemeleri nasıl temizlenir fırçanızı bebek şampuanıyla temizleyin!

Cildinizde kullandığınız makyaj malzemelerinin temizliği sağlığınız için çok önemli. Makyaj malzemelerinizi temizlemenin en kolay yolu içeriğimizde...

Makyaj malzemeleri nasıl temizlenir fırçanızı bebek şampuanıyla temizleyin!
-A A+

Cildinizde ve göz çevrenizde kullandığınız makyaj malzemelerinin temizliği sadece hijyenik açıdan değil sağlığınız için de önemli. Temiz bir cilde sahip olmak için makyaj malzemelerinizi düzenli olarak mutlaka temizlemeniz gerekiyor. Makyaj malzemelerini temizlemenin kolay yollarını sizler için derledik...

Manikür - pedikür seti

Manikür pedikür setlerinin temizlenmesi hayati bir önem taşıyor. Uzmanlar, dışarıda manikür pedikür yaptırırken bile kendi malzemelerinizi götürmeniz gerektiğini öneriyor. Makyaj setleri kesinlikle kişiye özel olmalıdır.

Manikür pedikür setinizi her kullanımdan sonra temizlemeye özen göstermelisiniz. Makyaj pamuğunun üzerine az bir miktar temizleme solüsyonu dökerek temizleyebilirsiniz. 

Makyaj fırçaları

Makyaj yaparken en sık kullanılan araçlar makyaj fırçalarıdır. Makyaj fırçalarını haftada bir temizlenmesi şarttır.

Bir kabın içine sıcak su ve bebek şampuanı dökün, fırçaların ucunu sokun. Biraz bekledikten sonra elinizle hafifçe ovalayarak durulayın. Bir havlu ile hafifçe nemini aldıktan sonra da kurumaya bırakın. 

Kirpik kıvırıcısı

Kirpik kıvırıcıların temizlenmesi gerektiğini belki de ilk kez duyuyorsunuz. Kirpik kıvırıcıların lastik kısmına bulaşan maskara kalıntıları kirpiklerin dökülmesine sebep olabilir. Öte yandan göz çevrenize, kirpiklerinize kullandığınız her malzemenin temiz olması ekstra önem taşıyor. Kirpik kıvırıcınızı kullanmadan önce makyaj pamuğuna makyaj temizleme suyu dökerek kolayca temizleyebilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Aşk acısının üstesinden gelecek 4 şey! Aşk acısının üstesinden gelecek 4 şey!
İlişkiler
Kimse manzaraya bakmadı! Kıyafetini görenler yorum yağdırdı! Kimse manzaraya bakmadı! Kıyafetini görenler yorum yağdırdı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Bir ilginç gelenek! Ölüleri uçurumun kenarına asıyorlar!
Bir ilginç gelenek! Ölüleri uçurumun kenarına asıyorlar!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Aldatılan Demet Şener'den canlı yayında bomba açıklamalar: İbrahim...
Aldatılan Demet Şener'den canlı yayında bomba açıklamalar: İbrahim...
Tabuları yıkan büyük beden model Barbie oldu!
Tabuları yıkan büyük beden model Barbie oldu!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Önceki Haberler
Pastaneden aldığınız gibi: Elmalı kurabiye tarifi!
Pastaneden aldığınız gibi: Elmalı kurabiye tarifi!
Leziz mi leziz: Fırında kaşarlı mantar
Leziz mi leziz: Fırında kaşarlı mantar
Evliliğinizin ilk yılı bu kurallara mutlaka uyun!
Evliliğinizin ilk yılı bu kurallara mutlaka uyun!
Çocuğunuz kelimeleri yanlış telaffuz ediyorsa dikkat!
Çocuğunuz kelimeleri yanlış telaffuz ediyorsa dikkat!
Gelecekten sürekli kaygı ve endişe duyuyorsanız...
Gelecekten sürekli kaygı ve endişe duyuyorsanız...
Mide rahatsızlıklarını gideriyor!
Mide rahatsızlıklarını gideriyor!
Güzelliğiyle baş döndürdü! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Güzelliğiyle baş döndürdü! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Tarkan'dan 13 yıldır imar izni alamadığı arsayla ilgili açıklama!
Tarkan'dan 13 yıldır imar izni alamadığı arsayla ilgili açıklama!
Yorumlar