Makyaj malzemeleri nasıl temizlenir fırçanızı bebek şampuanıyla temizleyin!

Cildinizde ve göz çevrenizde kullandığınız makyaj malzemelerinin temizliği sadece hijyenik açıdan değil sağlığınız için de önemli. Temiz bir cilde sahip olmak için makyaj malzemelerinizi düzenli olarak mutlaka temizlemeniz gerekiyor. Makyaj malzemelerini temizlemenin kolay yollarını sizler için derledik...

Manikür - pedikür seti

Manikür pedikür setlerinin temizlenmesi hayati bir önem taşıyor. Uzmanlar, dışarıda manikür pedikür yaptırırken bile kendi malzemelerinizi götürmeniz gerektiğini öneriyor. Makyaj setleri kesinlikle kişiye özel olmalıdır.

Manikür pedikür setinizi her kullanımdan sonra temizlemeye özen göstermelisiniz. Makyaj pamuğunun üzerine az bir miktar temizleme solüsyonu dökerek temizleyebilirsiniz.

Makyaj fırçaları

Makyaj yaparken en sık kullanılan araçlar makyaj fırçalarıdır. Makyaj fırçalarını haftada bir temizlenmesi şarttır.

Bir kabın içine sıcak su ve bebek şampuanı dökün, fırçaların ucunu sokun. Biraz bekledikten sonra elinizle hafifçe ovalayarak durulayın. Bir havlu ile hafifçe nemini aldıktan sonra da kurumaya bırakın.

Kirpik kıvırıcısı

Kirpik kıvırıcıların temizlenmesi gerektiğini belki de ilk kez duyuyorsunuz. Kirpik kıvırıcıların lastik kısmına bulaşan maskara kalıntıları kirpiklerin dökülmesine sebep olabilir. Öte yandan göz çevrenize, kirpiklerinize kullandığınız her malzemenin temiz olması ekstra önem taşıyor. Kirpik kıvırıcınızı kullanmadan önce makyaj pamuğuna makyaj temizleme suyu dökerek kolayca temizleyebilirsiniz.