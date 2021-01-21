Cevizli peynirli ezme tarifi bu lezzete doyum olmaz!

Kahvaltı sofralarından kalkmak istemeyeceğiniz şahane bir tarifle karşınızdayız. Az malzemeyle çabucak hazırlayacağınız bu tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

1 kaseceviz içi(130-150 g)

1 kasebeyaz peynir(100-125 g)

250 gramsalça(biber ve domates karışık)

1/2 su bardağızeytinyağı

1 tatlı kaşığıkekik

Hazırlanışı:

Cevizleri bir mutfak robotunda 8-10 saniye kadar çok ince olmayacak şekilde çekin.Üzerine salçayı ve ufak parçalara ayırdığınız peyniri ekleyip güzelce karıştırın. Dilerseniz yoğurabilir veya bir spatulayla karıştırabilirsiniz.Karışım homojen hale geldikten sonra üzerine kekik ve zeytinyağını ekleyin.Tekrar karışım birleşinceye kadar yoğurun veya karıştırın. Dilediğiniz kadarını bir kavanoza alın, üzerine zeytinyağı koyun ve buzdolabında muhafaza edin.Servis edeceğiniz kadarını tabağa alıp yayın üzerine zeytinyağı dökün. Arzuya göre ceviz ve kekik ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!