Kararmış ocak gözleri nasıl temizlenir hem kolay hem pratik!

Yemek pişirirken dökülen yağ lekeleri çoğu kadın için oldukça can sıkıcı bir durumdur. Epey vakit kaybettiren bu durum artık korkulu rüyanız olmaktan çıkacak. Birkaç etkili ama basit yöntemle kararmış ocak gözlerinizi parlatabileceksiniz. Peki nasıl? Kararmış ocak gözleri nasıl temizlenir? İşte en etkili yöntemi!

SABUNLA OCAK GÖZLERİNİ PARLATMA İŞLEMİ

Beyaz sabunu rendeleyin ve kaynar suyu sabunun üzerine dökerek ocak gözlerini içine alın. 1 gece bu suyun içinde bekletin ve durulayın. Daha sonra az miktar çamaşır suyu dökün ve telle iyice ovalayın. Duruladıktan sonra kurulayın ve ocağınıza yerleştirin.

SİRKE İLE OCAK GÖZLERİNİ PARLATMA YÖNTEMİ

MALZEMELER

2 çay bardağı sirke

4-5 yemek kaşığı limon tuzu

Demirlerin üzerine geçecek kadar su

Arap sabunu veya beyaz sabun

Çelik tel

NASIL UYGULANIR?

Öncelikle kararan ocak gözlerinizi çıkarın ve bir kabın içerisine alın. Ardından 2 çay bardağı sirke, 4 yemek kaşığı limon tuzu ve kaynar suyu ilave ederek hazırlamış olduğunuz suyun içinde bekletin. Dilerseniz bu suyun içinde ocak gözlerini kaynatabilirsiniz. Yumuşadıktan sonra arap sabunu ya da beyaz sabunla tel yardımı ile ovalayın. Ocak gözleriniz bu yöntem ile pırıl pırıl olacaktır.