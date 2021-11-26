Dereotlu kıyır poğaça nasıl yapılır kıyır kıyır lezzet!

Mayasız poğaçalar daha kısa sürede hazırlandığı için sabah kahvaltıları için iyi bir alternatif. Bu yüzden biz de kabartma tozlu poğaçayı sizler için dereotlu olarak hazırladık. Kıyır poğaçanıza arzuya göre dereotu yerine farklı baharatlar, maydanoz da kullanarak hazırlayabilir, ufalanmış peynir parçaları da ekleyebilirsiniz. Şimdi gelin dereotlu poğaça nasıl yapılır bir göz atalım!

Malzemeler:

Poğaça için:

125 gram tereyağı(oda sıcaklığında)

1 adet yumurta

1/2 su bardağı yoğurt(100 g)

1/2 çay bardağı sıvı yağ(75-80 ml)

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 silme tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu(10 gram)

2-2,5 su bardağı un(260-300 gram)

1 kase ayıklanmış dereotu

1/2 çay bardağı ufalanmış beyaz peynir(arzuya göre)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı susam

1 tatlı kaşığı çörek otu

Yapılışı:

Oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını sıvı yağ, yoğurt ve yumurta ile birlikte geniş bir kaseye alın ve tüm malzemeler birleşinceye dek karıştırın. Kabartma tozu, sirke, tuz ve şekeri de ekleyerek tekrar karıştırın. Malzemelerin daha iyi birleşmesi için ilk iki aşamada da çırpıcı kullanabilirsiniz. Ardından kontrollü olarak sıvı karışıma unu ilave etmeye başlayın. Bu aşamayla birlikte hamuru spatula veya tahta kaşıkla karıştırın. Azar azar unu ekledikten sonra kıvamını kontrol edin. Ele yapışmayan fakat yağlı bir hamur elde etmelisiniz. Eğer hamurunuz hala çok yapışkansa azar azar un ilave edebilirsiniz.

Ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra ince ince kıydığınız dereotunu hamura ekleyip son kez karıştırın. Tereyağlı bir hamur olduğu için şekil vermeden önce en az 30 dakika boyunca buzdolabında dinlendirin. Hamurunuz hazır oldığunda kayısı büyüklüğünde parçalar kopararak elinizde yuvarlayın, düzleştirerek yuvarlak şekil verin. Dilerseniz içerisine peynir koyarak dilerseniz sade haliyle katlayıp yarım ay şeklini verin. Hazırlamış olduğunuz poğaçaları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize aralıklı olarak yerleştirin. Yumurta sarısını poğaçaların üzerine güzelce sürün. Ardından üzerlerine çörek otu ve susamı serpiştirin. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 5-6 dakika dinlendirin ve ardından servis edin. Afiyet olsun!