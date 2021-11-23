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Kadir İnanır ameliyattan çıktı! İşte sağlık durumu

Ünlü sinema oyuncusu Kadir İnanır'dan iyi haber geldi. Ameliyatı başarılı geçen sanatçının uyandırıldığı ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

Kadir İnanır ameliyattan çıktı! İşte sağlık durumu
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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan ünlü sinema oyuncusu Kadir İnanır'dan iyi haber geldi. Ameliyatı başarılı geçen sanatçının uyandırıldığı ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve beyin damarında pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınan Kadir İnanır, dün akşam saatlerinde ameliyat oldu.

HASTANEDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve felç riskinin olmadığını açıklamıştı. Kadir İnanır'ın klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat olduğu öğrenildi. Konu hakkında sosyal medyada açıklama yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

KADİR İNANIR'DAN GÜZEL HABER GELDİ

Ameliyatın ardından İnanır, yoğun bakım ünitesine alındı. Bir süre burada tutulan İnanır, uyandırıldı. Solunum cihazı da çıkartılan İnanır'ın bilincinin açık olduğu bildirildi. İnanır'ın bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tedbir amacıyla tutulacağı öğrenildi.

2018 YILINDA BENZER BİR DURUM YAŞAMIŞTI

Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.

Kaynak: DHA

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