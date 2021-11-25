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Miray Daner, yeni sevgilisi ile ilk kez romantik pozunu paylaştı

Miray Daner kural bozarak, yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile romantik pozlarını ilk kez sosyal medya üzerinden paylaştı.

Miray Daner, yeni sevgilisi ile ilk kez romantik pozunu paylaştı
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Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Oğulcan Engin kısa bir zaman önce oyuncu Miray Daner ile aşk yaşamaya başladı. Önceki akşam elele görüntülenen ikiliden aşk pozu da geldi.

İLK ROMANTİK PAYLAŞIM GELDİ

İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, önceki akşam gittikleri eğlence mekanında romantik bir poz verdi. Rol aldığı projelerdeki başarısının ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Miray Daner, sevgilisiyle romantik pozunu 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafı Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan güzel oyuncu, Oğulcan Engin'i etiketleyerek sadece kalp emojisi koydu.

Keyifli ve mutlu oldukları gözlenen Engin ise sevgilisiyle herhangi bir fotoğrafını yayınlamadı.

İşte çiftin romantik paylaşımı:

DAHA ÖNCE ELELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Çift, iki gün önce Bebek'te el ele objektiflere takılmıştı. Gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ikiliden Miray Daner, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu, "Güzel..." şeklinde cevaplarken, Oğulcan Engin ise koşar adımlarla aracına yönelmişti.

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