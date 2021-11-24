Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşırıp kalıyor!

Oynadığı dizilerdeki karakterlerler hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Ünlü oyuncu 60 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile herkesi mest etmeye devam ediyor. Yüzünde herhangi bir estetik müdahalesi bulunmayan Aslan, "Yüzümdeki çizgileri falan izlemeyi seviyorum" dedi.

Son olarak Gain'de yayınlanan Hamlet dizisinde Nazan Kesmeci rolüne hayat veren Hatice Aslan, güzelliği ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Önceki akşam Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk olan Hatice Aslan'ın 60 yaşında olduğunu duyan izleyiciler şaşkınlığını gizleyemedi. Bayülgen'in estetikle ilgili sorusu üzerine bu zamana kadar herhangi bir işlem yaptırmadığını söyleyen usta oyuncu, "Kendimi gözlemeyi seviyorum. Çizgilerimi falan izliyorum yaşadığım kayıplardan dolayı oluşan beyaz saçlarımı falan gözlemek ve buna müdahale etmemek çok eğlenceli. Herkese de tavsiye ederim" dedi.