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Patatesli velibah nasıl yapılır enfes bir tat!

Patatesli velibah nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Uzun kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday olacak bu tarife hayran kalacaksınız. İşte hazırlanışı!

Patatesli velibah nasıl yapılır enfes bir tat!
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Patatesli velibah nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Haftasonu kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olmaya aday olacak bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. 

MALZEMELER:

1 yemek kaşığıtoz şeker
1 tatlı kaşığıtuz
1,5 su bardağıılık süt
1/2 su bardağıılık su
4 su bardağıun
1 paketinstant maya
İç harcı için:
5 adet orta boyhaşlanmış patates
1 adet orta boysoğan
3 yemek kaşığızeytinyağı
1 tatlı kaşığıtuz
1 çay kaşığıkarabiber
1 çay kaşığıtoz kırmızı biber
Üzeri için:
4 yemek kaşığıeritilmiş tereyağı

HAZIRLANIŞI: 

Derin bir kabın içerisine maya, su, süt ve toz şekeri koyun. Güzelce karıştırın.
İçine azar azar unu ilave edin. Kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Tuzu da ekleyerek güzelce yoğrumaya başlayın.Yumuşacık kıvamlı bir hamur elde edin ve üzerini kapatarak oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.Orta boy bir tencerede doğranmış soğanları kavurun. Üzerine haşlanmış patatesleri rendeleyerek ya da ezerek koyun. Güzelce karıştırın. Tuz ve baharatları ekleyerek ocaktan alın.Mayalanan hamurdan orta büyüklükte bezeler elde edin. Elinizle hafifçe açın.
Orta kısımlarına patatesli iç harçtan iki kaşık kadar içerisine top şekilde yuvarlayarak koyun.Ardından hamuru kapatın ve yuvarlak bir şekle getirin.
Hafif unlanmış tezgahın üzerinde tabak büyüklüğünde açın. Üzerine eritilmiş tereyağını fırça yardımıyla sürün ve ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirin.
Ardından çıkarıp dilerseniz yağ sürerek servis edin.

 

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