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Kırmızı lahana turşusu nasıl yapılır işte tüm püf noktaları!

Kırmızı lahana turşusu nasıl yapılır? Kışa girmeye hazırlanırken en çok merak edilen konulardan biri olan kırmızı lahana turşusunun nasıl yapıldığını sizler içi

Kırmızı lahana turşusu nasıl yapılır işte tüm püf noktaları!
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Kırmızı lahana turşusu nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Yavaş yavaş kış ayına girmeye hazırlanırken en çok merak edilen konulardan biri olan kırmızı lahana turşusunun nasıl yapıldığı oldukça merak konusu. Elmaelma.com olarak sizlere internette son zamanlarda sıklıkla araştırılmaya başlayan kırmızı lahana turşusunun nasıl yapıldığını araştırdık. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kırmızı lahana turşusu tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

1 orta boy kırmızı lahana, 1 tatlı kaşığı tuz,1 su bardağı su,1 su bardağı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı limon tuzu

HAZIRLANIŞI: 

Lahanayı ince ince doğrayıp 1 tatlı kaşığı tuz ile oyun ve 10 dakika bekletin. Ardından durulamadan kavanozlara alın ve bastırarak yerleştirin. 1 su bardağı elma sirkesini 1 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı limon tuzu ile karıştırın ve bu karışımı lahanaların üzerine dökün. Kapağını kapatıp 3-4 gün buzdolabında bekletin. Ardından çıkarıp yiyebilirsiniz, turşunuz hazırdır.

 

 

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