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Survivor Nagihan'ın son halini görenler şaştı kaldı değişimin böylesi!

Survivor yarışmasında mücadele eden 36 yaşındaki Nagihan Karadere'nin estetikli halini görenler 'o olamaz' diyor.

Survivor Nagihan'ın son halini görenler şaştı kaldı değişimin böylesi!
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2016 ve 2018'de Survivor yarışmasında mücadele eden 36 yaşındaki Nagihan Karadere, estetikleriyle bambaşka biri oldu. Survivor Nagihan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarından Nagihan Karadere, değişimi ile dikkat çekiyor. Karadere, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka birine dönüştü.

İMAJ TAZELEDİ

Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Survivor Nagihan, şimdi de saçlarını pembe yaptı. Karadere, yeni imajıyla adından söz ettirmeyi başardı.

 GÖRENLER ŞAŞTI

Survivor 2022 All Star yarışmasına hazırlandığı konuşulan Nagihan Karadere'nin son görüntüsü takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

İTİRAFLARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Hasan Can Kaya'nın sunumuyla Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programı, geçtiğimiz haziran ayında, Survivor yarışmacılarını ağırlamıştı. Konuklar arasındaki Nagihan Karadere, yaptığı itiraflarla gündem olmuştu. Daha önce bir erkek arkadaşı olduğunu ve onunla çok iyi anlaştığını söyleyen Karadere, "Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Snob magazin

 

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