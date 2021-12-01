search menu
search
close

Bebeğine kavuşan Özge Özpirinççi'nin verdiği isim şaşırttı!

Annelik sevinci yaşayan oyuncu Özge Özpirinçci, bebeğine "Üzüm" ismini verdi.

Bebeğine kavuşan Özge Özpirinççi'nin verdiği isim şaşırttı!
-A A+

Kadın, Aşk Yeniden ve Fİ gibi sevilen dizilerden tanıdığımız oyuncu Özge Özpirinçci, annelik sevinci yaşadı. Daha önce bebeğine "Üzüm" ismini vereceğini söyleyen Özpirinçci, hayranlarını şaşırtmıştı.

Yaklaşık 8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile geçtiğimiz aylarda Marmaris'te evlenen Özge Özpirinçci, bugün öğlen saatlerinde bir kız bebek dünyaya getirdi.

 "SAĞLIK DURUMLARI ÇOK İYİ"

Haber türk'ten Aytekin Teker'e konuşan ünlü oyuncunun menajeri Önem Günal yaptığı açıklamada, "Anne ve bebeğin sağlık durumu çok iyi. Sezaryen doğum gerçekleşti" dedi.

"KIZIMA 'ÜZÜM' ADINI VERECEĞİM"

Özge Özpirinçci, kızları için isim düşünüp düşünmedikleri hakkındaki sorulara "Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak" yanıtını vermişti. Daha önce de yaptığı bir açıklamada bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü söyleyen Özpirinçci ancak konuyla ilgili yakın çevresinden olumlu geri dönüş alamadığını ifade etmişti.

Bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi.

Kaynak: Snob magazin

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kapalı balkonlar için dekrasyon önerileri! Kapalı balkonlar için dekrasyon önerileri!
Dekorasyon
Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen olay aldatma itirafı! Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen olay aldatma itirafı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Seda Önder takipçisine verdiği cevapla tepki topladı: Aşağıladı
Seda Önder takipçisine verdiği cevapla tepki topladı: Aşağıladı
STAR TV Benim Hayatım final yapıyor Ne yaptılarsa tutmadı!
STAR TV Benim Hayatım final yapıyor Ne yaptılarsa tutmadı!
Milli boksör, 'Aleyna Tilki'yi alacağım' diye eşini boşuyor!
Milli boksör, 'Aleyna Tilki'yi alacağım' diye eşini boşuyor!
Athena Gökhan Özoğuz'dan 'çocuk istismarcılarına hadım' önerisi
Athena Gökhan Özoğuz'dan 'çocuk istismarcılarına hadım' önerisi
'Saatler geri alınsın' TT oldu Farah Zeynep Abdullah'ın tepkisi olay!
'Saatler geri alınsın' TT oldu Farah Zeynep Abdullah'ın tepkisi olay!
Ebru Gündeş'in en sevilen şarkısı için tüyler ürperten itiraf!
Ebru Gündeş'in en sevilen şarkısı için tüyler ürperten itiraf!
Önceki Haberler
Bu kahvaltı çeşitleri cildi güzelleştiriyor!
Bu kahvaltı çeşitleri cildi güzelleştiriyor!
Kırmızı lahana turşusu nasıl yapılır?
Kırmızı lahana turşusu nasıl yapılır?
Acı biberin öyle bir faydası ortaya çıktı ki!
Acı biberin öyle bir faydası ortaya çıktı ki!
Çikolata kisti hamile kalmaya engel mi?
Çikolata kisti hamile kalmaya engel mi?
Avşar kızının giydiği sahnede giydiği kıyafet gözleri şaşı etti!
Avşar kızının giydiği sahnede giydiği kıyafet gözleri şaşı etti!
Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'dan kötü haber!
Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'dan kötü haber!
Turabi'den "Artık Survivor'a katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap
Turabi'den "Artık Survivor'a katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap
Kahvaltıda farklı lezzet arayanlara: Hibeş tarifi
Kahvaltıda farklı lezzet arayanlara: Hibeş tarifi
Yorumlar