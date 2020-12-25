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Yulaflı fit kahvaltılık nasıl yapılır gün boyu tok tutuyor!

Yulaflı kahvaltılık nasıl yapılır? Gün boyu tokluk hissi için şahane bir öneri olan bu tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı!

Yulaflı fit kahvaltılık nasıl yapılır gün boyu tok tutuyor!
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Yulaflı fit kahvaltılık nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Gün boyu tokluk hissi için ub şahane kahvaltılık tarifine hayran kalacaksınız. Enerjinize enerji katacak bu şahane tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. 

MALZEMELER:

4 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı yulaf
1 adet muz
2 adet ceviz
5 adet fındık

Yulaflı Fit Kahvaltılık Tarifi Nasıl Yapılır?

Orta boy bir kaseye öncelikle yoğurt ardından yulaf konur.Diğer ürünleri dilediğinizce yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz üzerine tarçın serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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