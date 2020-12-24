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Bal kabaklı kup tarifi mest olacaksınız!

Bal kabaklı kup tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Yemeye doyamayacağınız tat. Bu tatlı tarifi hem sizi hem misafirlerinizi mest edecek!

Bal kabaklı kup tarifi mest olacaksınız!
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Yemeye doyamayacağını leziz mi leziz bal kabaklı pratik kup tarifiyle karşınızdayız. Yapımı kolay enfes bir tarif. Sadece beş dakikada pratik bir tatlı hazırlayacaksınız. İşte hem sizi hem de konuklarınızı mest edecek bal kabaklı kup tarifi! Şimdiden afiyetler olsun!

Bal Kabaklı Kup Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

4 yemek kaşığıbal kabağı püresi
4 yemek kaşığıkrema
1 yemek kaşığıpudra şekeri
1/2 paketpötibör bisküvi(dilediğiniz bisküvi)
1 tatlı kaşığıfile antep fıstığı

Pişirme önerisi

Önceden yapmış olduğunuz bal kabağı tatlınızı püre haline getirip, bu tatlıyı rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Bal kabağı püreniz yoksa eğer kolayca hazırlayabilirsiniz. Ayıklanmış ve dilimlenmiş bal kabaklarını tencereye alın, üzerine 1 su bardağı kadar şeker ilave edin. 1 çay bardağı kadar da su ilave ettikten sonra orta ateşten yumuşayana kadar yaklaşık 50-55 dakika kadar pişirin. Ardından bir çatal yardımı ile ezebilir ve lezzetli bir bal kabağı püresi elde edebilirsiniz. Daha çabuk yapmak isterseniz bal kabaklarını fırın tepsisine dizin üzerine aliminyum folyo ile kaplayın ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin.

Yapılışı

Krema ile pudra şekerini biraz çırpın. Akışkan kıvamda olacaktır. Dilerseniz krema yerine kremşanti de tercih edebilirsiniz. Bisküvileri dilerseniz rondodan geçirerek, dilerseniz de parçalayarak toz haline getirin. Servis edeceğiniz kupların tabanına parçalanmış toz bisküvilerden dökün ve biraz bastırın. Üzerilerine kremalı karışımı dökün. Kremaların üzerine bal kabağı püresinden ekleyin ve güzelce sıvayın. En üstüne file Antep fıstığı serpin ve biraz soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun.

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