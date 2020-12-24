search menu
search
close

Oyuncu Meryem Uzerli'nin hamilelik pozlarına beğeni yağdı!

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Meryem Uzerli, yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyuncu Meryem Uzerli'nin hamilelik pozlarına beğeni yağdı!
-A A+

Eski sevgilisi Can Ateş ile birlikteliğinden 6 yaşında bir kızı olan oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı yeni aşkından erkek bebek beklediğini açıklamıştı.

Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

8 aylık hamile olan Uzerli, fotoğraf sanatçısı Rico Zartner'a verdiği yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Meryem Uzerli'nin gönderilerine çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

"Kendi ailemizi kuruyoruz"

 Can Ateş ile birlikteliğinden dünyaya gelen Lara adında bir kızı olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda şu açıklamayı yapmıştı: Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız. Lara artık 7 yaşında, zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kazada ölmüştü! Oyuncunun en yakın arkadaşıyla eski nişanlısı evlendi! Kazada ölmüştü! Oyuncunun en yakın arkadaşıyla eski nişanlısı evlendi!
Magazin
Çocuklarda yüksek ateşle ilgili bilmeniz gerekenler! Çocuklarda yüksek ateşle ilgili bilmeniz gerekenler!
Çocuk
En Güncel Galeriler
Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Duygu, takipçilerini mest etti!
Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Duygu, takipçilerini mest etti!
Yaş gününe öyle bir kıyafetle katıldı ki! Davetliler bakmaya doyamadı
Yaş gününe öyle bir kıyafetle katıldı ki! Davetliler bakmaya doyamadı
Ünlu model Zoom toplantısına üstsüz katıldı! Görenler şoke oldu!
Ünlu model Zoom toplantısına üstsüz katıldı! Görenler şoke oldu!
İclal Aydın'ın kızı genç kız oldu! Güzelliğiyle dikkat çekiyor!
İclal Aydın'ın kızı genç kız oldu! Güzelliğiyle dikkat çekiyor!
Masumlar Apartmanı Neriman Instagram pozlarıyla büyülüyor!
Masumlar Apartmanı Neriman Instagram pozlarıyla büyülüyor!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Önceki Haberler
İçinizi ısıtacak kış dekorasyonu önerileri!
İçinizi ısıtacak kış dekorasyonu önerileri!
Dereotunun bu faydası inanılmaz!
Dereotunun bu faydası inanılmaz!
Sadakatsiz'in Mert'i sürpriz bir aşka yelken açtı!
Sadakatsiz'in Mert'i sürpriz bir aşka yelken açtı!
Azerbaycan’ın müziğe armağanı Ayten Rasul
Azerbaycan’ın müziğe armağanı Ayten Rasul
Hepsi grubunun sevilen ismi evlendiğini duyurdu!
Hepsi grubunun sevilen ismi evlendiğini duyurdu!
Bebeğinizi bırakın kendi yesin!
Bebeğinizi bırakın kendi yesin!
Tepki çeken fenomenden savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?
Tepki çeken fenomenden savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?
Bu besinler akciğerleri güçlendiriyor!
Bu besinler akciğerleri güçlendiriyor!
Yorumlar