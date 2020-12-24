Oyuncu Meryem Uzerli'nin hamilelik pozlarına beğeni yağdı!

Eski sevgilisi Can Ateş ile birlikteliğinden 6 yaşında bir kızı olan oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı yeni aşkından erkek bebek beklediğini açıklamıştı.

Hamilelik pozlarına beğeni yağdı

8 aylık hamile olan Uzerli, fotoğraf sanatçısı Rico Zartner'a verdiği yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Meryem Uzerli'nin gönderilerine çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

"Kendi ailemizi kuruyoruz"

Can Ateş ile birlikteliğinden dünyaya gelen Lara adında bir kızı olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda şu açıklamayı yapmıştı: Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız. Lara artık 7 yaşında, zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz.