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Sadakatsiz'in Mert'i Erdem Vurdem, Derya Yıldırım ile aşk yaşıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde 'Mert' karakterine hayat veren Eren Vurdem, müzisyen Derya Yıldırım ile aşk yaşıyor.

Sadakatsiz'in Mert'i Erdem Vurdem, Derya Yıldırım ile aşk yaşıyor!
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Snob Magazinin haberine göre; Eren Vurdem ile Derya Yıldırım çifti, nazara inandığı için aşklarını gözlerden ırak yaşıyor. Çift, daha çok Anadolu yakasında buluşmaya dikkat ediyor.

Sadakatsiz dizisinde Mert karakterine hayat veren Erdem Vurdem, son dönemde oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. 1990'da Fransa'da doğan Derya Yıldırım'ın ise dünyaca ünlü sanatçılar Garou ve Zazie'den de ders aldığı öğrenildi.

Eren Vurdem kimdir?

1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.

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