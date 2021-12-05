Bergüzar Korel kızı Leyla ile pozunu paylaştı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı. Mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

Doğum öncesi zor anlar yaşayan Bergüzar Korel, Leyla ismini verdikleri kızlarıyla olan karesini Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Bergüzar Korel’in hayranları minik ‘Leyla’ bebeğe binlerce beğeni ve yorum yağdırdı. Bergüzar Korel, doğum öncesi yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmiş ve hayranlarından destek görmüştü.