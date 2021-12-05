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Fulya Öztürk’ten kötü haber! "Canım yanıyor, Rabbime sığınıyorum"

Gündüz kuşağının programlarından Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Fulya Öztürk’ten kötü haber! "Canım yanıyor, Rabbime sığınıyorum"
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CNN Türk'te muhabirlik yaptıktan sonra Fulya ile Umudun Olsun’un sunuculuğunu yapan Fulya Öztürk’ten kötü haber geldi. Dün programa katılmadığı için durumu merak edilen sunucunun ikinci kez koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Daha önce de koronavirüse yakalanan ve ağır geçiren başarılı sunucu, aynı belirtileri tekrar yaşayınca test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Öztürk, apar topar hastaneye kaldırıldı.

"CANIM YANIYOR, RABBİME SIĞINIYORUM"
Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan başarılı sunucu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu. Öztürk, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum"

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